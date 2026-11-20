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У Збройних Силах України розпочалася щорічна вакцинація проти грипу. У першу чергу щеплення проводитимуть серед особового складу навчальних центрів та медичного персоналу. Як повідомили у Міноборони, надалі імунізація охоплюватиме й інші категорії військовослужбовців, передає УНН.

Закликаю військовослужбовців навчальних центрів – постійний і перемінний особовий склад – вакцинуйтеся! Якщо маєте запитання чи побоювання, зверніться до медика, він пояснить, як відбувається щеплення та надасть необхідну інформацію. Також прошу родини військовослужбовців: поговоріть зі своїми близькими про вакцинацію, поясніть, чому вона важлива, і підтримайте їх у цьому рішенні - наголосила заступниця Міністра оборони України Любов Галан.

Мобільні бригади вакцинації Медичних сил виїжджатимуть до навчальних центрів за узгодженими графіками. На них впливають розклад навчання, готовність військовослужбовців вакцинуватися, безпекова ситуація та наявність вакцин на складах в конкретних регіонах.

Ми розуміємо, що військовослужбовці не завжди мають можливість самостійно дістатися до медичного закладу, щоб зробити щеплення. Тому Медичними силами сформовано мобільні бригади з проведення профілактичних щеплень. Вони готові виїжджати до навчальних центрів, на полігони та в інші місця, де перебувають наші військові. Таким чином ми наближаємо медичну послугу безпосередньо до військовослужбовців. Ті, хто бажає вакцинуватися, зможуть зробити це на місці, без додаткових поїздок і відриву від служби. Це насамперед про можливість вчасно подбати про своє здоров’я, зменшити ризик захворіти на грип та його ускладнення - повідомив командувач Медичних сил Збройних Сил України, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.

У Міноборони додали, що вакцинуватися проти грипу можна протягом усього епідемічного сезону, який зазвичай триває з жовтня до травня. Імунітет формується протягом 10–14 днів після щеплення. Одне щеплення від грипу надійно захистить вас на весь період небезпеки.

Щеплення формує надійний імунітет проти грипу

Підготовка до епідемічного сезону

Окрім вакцинації проти грипу в навчальних центрах, Міністерство оборони спільно з Командуванням Медичних сил і Генеральним штабом працює над покращенням умов в ізоляторах для інфекційних хворих, зазначили у відомстві.

Зокрема, опрацьовують можливість облаштування захищених приміщень або переміщення ізоляторів у безпечніші місця. Це потрібно, щоб під час повітряної тривоги хворим не доводилося перебувати в одному укритті зі здоровими військовослужбовцями.

Також команда працює над розгортанням телемедичних комплексів у медичних підрозділах навчальних центрів і підготовкою медиків до роботи з ними. Комплекси допоможуть оперативніше оцінювати стан військовослужбовців із симптомами гострих респіраторних інфекцій і виявляти можливі ускладнення, зокрема пневмонію.

Чи можна вакцинуватися поза навчальним центром?

У Міноборони відповідають ствердно - військовослужбовець може вакцинуватися і поза навчальним центром. Для цього потрібно звернутися до медика свого підрозділу.

Військовослужбовець може вакцинуватися проти грипу, звернувшись до медика свого підрозділу

Далі процес організовує військова частина:

Визначає потребу у вакцині та передає заявку до військово-медичного клінічного центру (ВМКЦ) свого регіону. ВМКЦ збирає заявки від військових частин, планує закупівлю в межах наявних коштів і закуповує вакцину. Коли вакцина надходить, ВМКЦ повідомляє військову частину й узгоджує проведення щеплень. Щеплення проводять медики ВМКЦ: вакцину доставляють до військової частини або туди приїжджає мобільна бригада.

Отже, перший крок для військовослужбовця – звернутися до медика свого підрозділу. Той допоможе організувати вакцинацію разом із медичною службою та командуванням військової частини - резюмували у відомстві.

В Україні стартувало надходження перших вакцин проти грипу