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В Україні стартувало надходження перших вакцин проти грипу

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Перші 266 тисяч доз французької вакцини пройшли контроль якості й надходять до медзакладів та аптек. Ще 140 тисяч доз перевіряють.

В Україні стартувало надходження перших вакцин проти грипу

В Україні надходять до медичних закладів та аптечної мережі перші дози вакцини проти грипу. Про це повідомили 13 листопада в МОЗ України, пише УНН.

Перші 266 тисяч доз вакцини проти грипу пройшли державний контроль якості і надходять до медзакладів та аптечної мережі

- повідомили у МОЗ.

Як зазначається, ідеться про вакцину французького виробництва.

Вона, за даними МОЗ, отримала позитивний висновок Укрфармагентства про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів і уже надходить до медичних закладів та аптечної мережі.

"Ще 140 тисяч доз вакцини проти грипу виробництва Республіки Корея перебувають на лабораторному контролі", - ідеться у повідомленні.

Різниця між грипом та застудою

Грип, зауважили у МОЗ, часто плутають із застудою, однак це різні захворювання. На відміну від більшості інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, грип зазвичай починається раптово – з різкого підвищення температури. Згодом можуть з'явитися кашель, утруднене дихання, нежить і біль у горлі.

Грип може мати тяжкий перебіг і спричиняти серйозні ускладнення з боку серця, легень, нирок та інших органів.

Найефективніший спосіб профілактики грипу – щорічна вакцинація. Вона рекомендована, але не входить до переліку безоплатних щеплень за Календарем профілактичних щеплень. Вакцинуватися можна протягом усього епідемічного сезону.

Чому сталася затримка з вакцинами

"Цьогоріч виробники повідомляли про глобальну затримку виробництва вакцин проти грипу. Це пов'язано з переходом від чотиривалентних до тривалентних вакцин відповідно до оновлених рекомендацій ВООЗ щодо складу препаратів на сезон 2026–2027 років", - вказали у МОЗ.

Склад вакцин переглядають щороку, щоб забезпечити захист від актуальних штамів вірусів грипу.

Ситуація із захворюваністю на грип, COVID-19 та інші ГРВІ

Протягом тижня з 2 до 8 листопада 2026 року, за даними ЦГЗ, було зареєстровано зниження захворюваності на ГРВІ на 1,6% порівняно з попереднім тижнем. Рівень захворюваності за перший тиждень листопада цього року на 5,7% нижчий, ніж протягом аналогічного періоду торік. Жодних ознак інтенсивного поширення респіраторних інфекцій в Україні не спостерігається. 

За результатами лабораторних досліджень на минулому тижні підтверджено один випадок грипу у Рівненській області. Від початку епідсезону це четвертий лабораторно визначений вірус грипу — три попередніх було виявлено в Харківській, Львівській і Рівненській областях. В усіх випадках ідентифіковано вірус грипу типу A. В інших зразках протягом минулого тижня було ідентифіковано віруси, які традиційно циркулюють протягом кожного епідсезону (SARS-CoV-2 та інші коронавіруси, парагрипу, аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси та риновіруси). 

Статистика захворюваності за тиждень 02–08.11.2026: 

  • усього на ГРВІ захворіло 97 520 людей (40 103 дорослих і 56 169 дітей). Це на 1,6% менше за попередній тиждень. 
    • підтверджено 110 випадків COVID-19 – на 18 більше, ніж тиждень тому. 
      • госпіталізовано 2054 пацієнти з ГРВІ (2,1% від загальної кількості зареєстрованих випадків), серед них 1256 дітей;
        • летальних випадків унаслідок ГРВІ протягом звітного тижня не зареєстровано.

          Показники захворюваності в усіх регіонах України відповідають фоновому рівню інтенсивності. 

          Усього протягом епідемічного сезону з 28 вересня до 8 листопада 2026 року на ГРВІ перехворіло 613 335 людей (на 12,8% менше, ніж торік за аналогічний період), поміж яких було підтверджено 519 випадків COVID-19. З початку епідсезону, за даними ЦГЗ, зареєстрований один летальний випадок - серед осіб із позитивним результатом на COVID-19 протягом тижня з 12 по 18 жовтня.

          Вакцинація проти грипу в Україні затримується - у МОЗ назвали причини 30.10.26, 21:07 • 17741 перегляд

          Юлія Шрамко

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