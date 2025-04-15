Всесвітня організація охорони здоров'я

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19591 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134654 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126929 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125400 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192551 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76768 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164018 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Великий понеділок, День Америки: що ще відзначають 14 квітня

14 квітня - Великий понеділок, перший день Страсного тижня. Також відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса, День Америки та День футбольного воротаря.

Суспільство • 14 квітня, 03:46 • 3200 перегляди

Стійкість до антибіотиків щороку вбиває мільйони дітей - дослідження

Інфекції, нечутливі до антибіотиків, призвели до понад трьох мільйонів смертей дітей у 2022 році, особливо в Африці та Південно-Східній Азії. З 2019 року використання "резервних антибіотиків" зросло.

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ООН: скорочення іноземної допомоги урядом США загрожує зростанням материнської смертності

В ООН попереджають, що скорочення бюджетів допомоги може звести нанівець прогрес у зменшенні смертності жінок під час вагітності та пологів. Згортання послуг вже фіксується в багатьох країнах.

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Всесвітній день здоровʼя, Міжнародний день бобра: що ще відзначають 7 квітня

Сьогодні відзначають Всесвітній день здоров'я. Також, Міжнародний день пам'яті про геноцид в Руанді, День без хатніх справ та Міжнародний день бобра.

Суспільство • 7 квітня, 03:30 • 3922 перегляди

У М’янмі кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 3145, їх може бути більше

Землетрус у М'янмі забрав життя 3145 людей, понад 4500 отримали поранення. ООН зазначає, що понад 17 мільйонів людей постраждали від стихійного лиха, понад 9 мільйонів серйозно.

Новини Світу • 3 квітня, 18:00 • 10545 перегляди

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про аутизм: що треба знати

Щорічно 2 квітня відзначається Всесвітній день поширення інформації про аутизм. В Україні кількість дітей з діагнозом аутизм зростає на 30% щороку.

Суспільство • 2 квітня, 03:34 • 11422 перегляди

МОЗ радить: основні рекомендації при відвідуванні хворих у лікарні

Центр громадського здоров’я України нагадує про правила відвідування пацієнтів у лікарні. Важливо дізнатися про обмеження, дезінфікувати руки та уникати контакту з обладнанням.

Суспільство • 2 квітня, 03:20 • 10782 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта бойових дій від Генштабу

Минулої доби на фронті відбулася 171 бойова сутичка, найбільше на Покровському напрямку. Ворог активно атакував на Курщині та Лиманському напрямку, завдавши ракетних та авіаційних ударів.

Війна • 31 березня, 05:27 • 15021 перегляди

ВООЗ б'є на сполох: випадки дитячого туберкульозу в Європі зросли на 10%

Зростання захворюваності на туберкульоз серед дітей в Європі вказує на триваючу передачу хвороби в регіоні, вказують у ВООЗ.

Здоров'я • 24 березня, 08:38 • 18499 перегляди

Хвороба Паркінсона вразить понад 25 мільйонів людей до 2050 року - дослідження

До 2050 року кількість хворих на хворобу Паркінсона у світі зросте до 25,2 мільйона. Найбільше зростання очікується у Східній Азії, а регулярна фізична активність знижує ризик.

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Пилок дерев та пиловий кліщ: алерголог пояснила, на що весною може бути алергія та як з нею боротися

Навесні алергія виникає на пилок дерев (вільхи, берези) та пилового кліща. Алерголог Майя Руселевич радить методи профілактики та лікування, зокрема, зменшення контакту з алергенами.

Суспільство • 13 березня, 13:47 • 133398 перегляди

Вихід США з ООН та ВООЗ: скільки фінансування можуть втратити організації

Дональд Трамп заявив про припинення участі США у ВООЗ та вихід з ООН, назвавши їх "корумпованою" та "антиамериканською". Це може призвести до втрати 22% бюджету ООН та 18% фінансування ВООЗ.

Новини Світу • 5 березня, 05:49 • 21987 перегляди

Президент США не оголосив, що зупиняє військову допомогу для України

Дональд Трамп заявив про призупинення міжнародної допомоги, але офіційно не оголошував про зупинку військової підтримки України. За даними Bloomberg, Вашингтон розглядає призупинення постачання військової техніки.

Війна • 5 березня, 05:06 • 24871 перегляди

"Час для великих мрій і сміливих дій"- президент США про вихід з міжнародних угод та організацій

Президент США Дональд Трамп заявив про вихід країни з Паризької кліматичної угоди та ВООЗ. Також він оголосив про заморозку міжнародної допомоги та можливий вихід з ООН.

Новини Світу • 5 березня, 02:50 • 26380 перегляди

Трамп оголосив про вихід США з ВООЗ та ООН під час виступу в Конгресі

Дональд Трамп заявив про припинення участі США у "корумпованій" ВООЗ та вихід з "антиамериканської" ООН. Республіканці підтримали ініціативу, вважаючи що ООН не відповідає інтересам США та програмі "Америка понад усе".

Новини Світу • 5 березня, 02:45 • 105675 перегляди

США припинили фінансування програм проти поліомієліту, ВІЛ та малярії по всьому світу: які проєкти закрили

Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.

Здоров'я • 28 лютого, 08:00 • 30043 перегляди

Британія, ФРН, Франція та інші готові відправити війська для гарантування перемир'я в Україні - французький міністр

Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я в Україні. США планують підтримати європейські миротворчі сили після досягнення домовленості про припинення вогню.

Війна • 26 лютого, 07:55 • 116987 перегляди

USAID звільняє 2 тисячі працівників та відправляє решту у примусову відпустку - CNN

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) звільняє близько 2000 співробітників у США з наступного тижня. Більшість інших працівників відправлять у адміністративну відпустку, крім критично важливого персоналу.

Суспільство • 24 лютого, 02:02 • 101679 перегляди

Алкоголь може викликати щонайменше 7 видів раку

Сучасні дослідження підтверджують прямий зв'язок між вживанням алкоголю та виникненням 7 видів раку. В Україні 72% населення вживає алкоголь, що значно підвищує ризики захворювання.

Здоров'я • 21 лютого, 14:12 • 21388 перегляди

Китайські вчені виявили новий вид коронавірусу кажанів, що може передаватися людині

Китайські вчені виявили новий коронавірус HKU5 у кажанів, який використовує рецептор ACE2 як і COVID-19. Вірус здатний інфікувати людські клітини та може передаватися через проміжних господарів.

COVID-19 • 21 лютого, 09:29 • 26851 перегляди
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Україна втрачає саперів через призупинення фінансування Держдепартаментом США - АСУ

Призупинення фінансування Держдепартаментом США призвело до втрати значної кількості саперів в Україні. Це фінансування становило майже 50% бюджету всіх програм з гуманітарного розмінування в країні.

Війна • 14 лютого, 11:00 • 143739 перегляди

Суд зобов'язав адміністрацію Трампа відновити фінансування іноземної допомоги

Суддя округу Колумбія Амір Алі виніс рішення про тимчасове скасування заморожування фінансування іноземної допомоги США. Це друга судова поразка спроб Білого дому ліквідувати USAID, що існує вже 60 років.

Політика • 14 лютого, 07:51 • 30171 перегляди

Федеральний суд скасував заборону на звільнення 2 млн американських службовців

Федеральний суддя США скасував заборонний наказ щодо "відкладеної відставки" держслужбовців за планом Трампа. Рішення створює невизначеність для працівників, яким тепер потрібно вирішити щодо збереження посад без гарантій.

Новини Світу • 13 лютого, 08:55 • 30555 перегляди

Рада ухвалила закон про спрощену реєстрацію ліків: що зміниться для українців

Верховна Рада прийняла закон про спрощену реєстрацію ліків та прозоре ціноутворення. Нові правила передбачають контроль цін на ліки та спрощену реєстрацію препаратів з ЄС, Британії та США.

Політика • 12 лютого, 11:59 • 66337 перегляди

В Україні запланували довакцинацію для уникнення спалахів інфекцій: МОЗ назвало терміни

В Україні проведуть додаткові раунди вакцинації через недостатнє охоплення щепленнями населення. ЦКПХ організує виїзні вакцинальні команди для віддалених громад у найближчі місяці.

Суспільство • 11 лютого, 09:17 • 27376 перегляди

На Буковині від кору померла 10-річна дитина

10-річна невакцинована дитина померла від кору в Чернівецькій області на тлі критично низького рівня імунізації. Лише 76,5% дітей отримали необхідні щеплення проти кору у 2024 році.

Суспільство • 10 лютого, 19:27 • 29658 перегляди

ООН закликає зупинити кровопролиття в ДР Конго

Генсек ООН закликав припинити бойові дії в ДР Конго після захоплення повстанцями М23 міста Гома. З початку 2025 року конфлікт забрав понад 3000 життів та змусив 700 000 людей покинути домівки.

Новини Світу • 7 лютого, 11:28 • 23883 перегляди

ВООЗ переглядає витрати в Україні на тлі невизначеності з фінансуванням від США

ВООЗ в Україні оптимізує витрати через можливий вихід США з організації та призупинення допомоги. Всесвітня продовольча програма ООН повідомила про скасування призупинення американської допомоги на критичні гуманітарні проєкти.

Політика • 6 лютого, 14:33 • 27216 перегляди

У МОЗ заявили, що реклама про "меншу шкоду" електронних сигарет – маніпуляція

МОЗ заявляє про відсутність наукових доказів безпечності тютюнових виробів для електричного нагрівання. В Україні посилюють антитютюнове законодавство та вводять нові обмеження на продаж і рекламу.

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Бойовики М23 порушили перемир'я та захопили місто Ньябібве у ДР Конго

Бойовики М23 та війська Руанди відновили наступ на сході ДР Конго, попри оголошене припинення вогню. Захоплено місто Ньябібве, що знаходиться за 96 км від столиці провінції Південне Ківу.

Новини Світу • 5 лютого, 16:26 • 27616 перегляди