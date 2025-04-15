Всесвітня організація охорони здоров'я

Британія, ФРН, Франція та інші готові відправити війська для гарантування перемир'я в Україні - французький міністр

Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я в Україні. США планують підтримати європейські миротворчі сили після досягнення домовленості про припинення вогню.