Всесвітня організація охорони здоров'я

14 квітня - Великий понеділок, перший день Страсного тижня. Також відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса, День Америки та День футбольного воротаря.
Інфекції, нечутливі до антибіотиків, призвели до понад трьох мільйонів смертей дітей у 2022 році, особливо в Африці та Південно-Східній Азії. З 2019 року використання "резервних антибіотиків" зросло.
В ООН попереджають, що скорочення бюджетів допомоги може звести нанівець прогрес у зменшенні смертності жінок під час вагітності та пологів. Згортання послуг вже фіксується в багатьох країнах.
Сьогодні відзначають Всесвітній день здоров'я. Також, Міжнародний день пам'яті про геноцид в Руанді, День без хатніх справ та Міжнародний день бобра.
Землетрус у М'янмі забрав життя 3145 людей, понад 4500 отримали поранення. ООН зазначає, що понад 17 мільйонів людей постраждали від стихійного лиха, понад 9 мільйонів серйозно.
Щорічно 2 квітня відзначається Всесвітній день поширення інформації про аутизм. В Україні кількість дітей з діагнозом аутизм зростає на 30% щороку.
Центр громадського здоров’я України нагадує про правила відвідування пацієнтів у лікарні. Важливо дізнатися про обмеження, дезінфікувати руки та уникати контакту з обладнанням.
Минулої доби на фронті відбулася 171 бойова сутичка, найбільше на Покровському напрямку. Ворог активно атакував на Курщині та Лиманському напрямку, завдавши ракетних та авіаційних ударів.
Зростання захворюваності на туберкульоз серед дітей в Європі вказує на триваючу передачу хвороби в регіоні, вказують у ВООЗ.
До 2050 року кількість хворих на хворобу Паркінсона у світі зросте до 25,2 мільйона. Найбільше зростання очікується у Східній Азії, а регулярна фізична активність знижує ризик.
Навесні алергія виникає на пилок дерев (вільхи, берези) та пилового кліща. Алерголог Майя Руселевич радить методи профілактики та лікування, зокрема, зменшення контакту з алергенами.
Дональд Трамп заявив про припинення участі США у ВООЗ та вихід з ООН, назвавши їх "корумпованою" та "антиамериканською". Це може призвести до втрати 22% бюджету ООН та 18% фінансування ВООЗ.
Дональд Трамп заявив про призупинення міжнародної допомоги, але офіційно не оголошував про зупинку військової підтримки України. За даними Bloomberg, Вашингтон розглядає призупинення постачання військової техніки.
Президент США Дональд Трамп заявив про вихід країни з Паризької кліматичної угоди та ВООЗ. Також він оголосив про заморозку міжнародної допомоги та можливий вихід з ООН.
Дональд Трамп заявив про припинення участі США у "корумпованій" ВООЗ та вихід з "антиамериканської" ООН. Республіканці підтримали ініціативу, вважаючи що ООН не відповідає інтересам США та програмі "Америка понад усе".
Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.
Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я в Україні. США планують підтримати європейські миротворчі сили після досягнення домовленості про припинення вогню.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) звільняє близько 2000 співробітників у США з наступного тижня. Більшість інших працівників відправлять у адміністративну відпустку, крім критично важливого персоналу.
Сучасні дослідження підтверджують прямий зв'язок між вживанням алкоголю та виникненням 7 видів раку. В Україні 72% населення вживає алкоголь, що значно підвищує ризики захворювання.
Китайські вчені виявили новий коронавірус HKU5 у кажанів, який використовує рецептор ACE2 як і COVID-19. Вірус здатний інфікувати людські клітини та може передаватися через проміжних господарів.
Призупинення фінансування Держдепартаментом США призвело до втрати значної кількості саперів в Україні. Це фінансування становило майже 50% бюджету всіх програм з гуманітарного розмінування в країні.
Суддя округу Колумбія Амір Алі виніс рішення про тимчасове скасування заморожування фінансування іноземної допомоги США. Це друга судова поразка спроб Білого дому ліквідувати USAID, що існує вже 60 років.
Федеральний суддя США скасував заборонний наказ щодо "відкладеної відставки" держслужбовців за планом Трампа. Рішення створює невизначеність для працівників, яким тепер потрібно вирішити щодо збереження посад без гарантій.
Верховна Рада прийняла закон про спрощену реєстрацію ліків та прозоре ціноутворення. Нові правила передбачають контроль цін на ліки та спрощену реєстрацію препаратів з ЄС, Британії та США.
В Україні проведуть додаткові раунди вакцинації через недостатнє охоплення щепленнями населення. ЦКПХ організує виїзні вакцинальні команди для віддалених громад у найближчі місяці.
10-річна невакцинована дитина померла від кору в Чернівецькій області на тлі критично низького рівня імунізації. Лише 76,5% дітей отримали необхідні щеплення проти кору у 2024 році.
Генсек ООН закликав припинити бойові дії в ДР Конго після захоплення повстанцями М23 міста Гома. З початку 2025 року конфлікт забрав понад 3000 життів та змусив 700 000 людей покинути домівки.
ВООЗ в Україні оптимізує витрати через можливий вихід США з організації та призупинення допомоги. Всесвітня продовольча програма ООН повідомила про скасування призупинення американської допомоги на критичні гуманітарні проєкти.
МОЗ заявляє про відсутність наукових доказів безпечності тютюнових виробів для електричного нагрівання. В Україні посилюють антитютюнове законодавство та вводять нові обмеження на продаж і рекламу.
Бойовики М23 та війська Руанди відновили наступ на сході ДР Конго, попри оголошене припинення вогню. Захоплено місто Ньябібве, що знаходиться за 96 км від столиці провінції Південне Ківу.