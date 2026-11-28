Нове дослідження може допомогти вирішити одне з найбільших питань без відповіді в космології - чому у Всесвіті більше матерії, ніж антиматерії. Про це УНН пише з посиланням на Phys.org.

Деталі

Дослідники з Боннського університету разом з колегами з Оксфорда та Праги відіграли провідну роль в аналізі зіткнень частинок у Великому адронному колайдері CERN. Колаборація ATLAS спостерігала більше зіткнень протонів з потрібною їм структурою частинок, ніж очікувалося. Це може вказувати на явище, передбачене Стандартною моделлю фізики елементарних частинок, яке ніколи безпосередньо не спостерігалося, відоме як інстантонні процеси КХД.

Якщо спостереження підтвердиться, воно покаже, що структура порожнього простору має вимірюваний вплив на зіткнення частинок. Це також відкриє нові шляхи дослідження дисбалансу між матерією та антиматерією у Всесвіті.

Дослідницька група опублікувала свої результати як препринт на arXiv.

Перевірка передбачення 50-річної давності

Квантова хромодинаміка (КХД) описує силу, яка утримує кварки разом всередині протонів та нейтронів. Поле, пов'язане з цією силою, має структуру навіть у порожньому просторі. Його можна уявити як таке, що скручується навколо себе різними способами. Завдяки квантовому ефекту, відомому як тунелювання, поле може переходити з однієї такої конфігурації в іншу. Інстантонні процеси КХД описують ці переходи. Стандартні методи розрахунку зіткнень частинок ледве можуть вловити такі процеси.

"Стандартна модель передбачала ці переходи близько 50 років", — зазначив Маттіас Шотт, професор експериментальної фізики елементарних частинок, речник Трансдисциплінарної дослідницької області (TRA) "Матерія" Боннського університету та член його кластера передового досвіду "Колір зустрічає смак".

"Якби ми могли виявити процес інстантонів КХД, тобто один із цих переходів між станами, під час зіткнення частинок, ми могли б почати вимірювати топологічну структуру порожнього простору. Це дозволило б нам перевірити давнє теоретичне передбачення в лабораторії", - сказав він.

Що зафіксував детектор

Теорія передбачає, що зіткнення частинок, викликане інстантоном, породжує велику кількість відносно низькоенергетичних частинок, які розтікаються майже рівномірно в усіх напрямках. Звичайні зіткнення протонів також можуть створювати подібні закономірності. "Це ускладнює однозначну ідентифікацію цих зіткнень як сигналу інстантонів КХД", - пояснює Шотт.

Для свого першого пошуку інстантонів КХД на Великому адронному колайдері CERN, колаборація ATLAS навчила нейронну мережу розпізнавати очікувані особливості звичайних зіткнень протонів за слідами, які заряджені частинки залишають у детекторі. Метою було відрізнити звичайні зіткнення від інстантонних процесів КХД.

Аналіз показав, що зіткнення, у яких частинки розподілялися особливо рівномірно, відбувалися значно частіше, ніж очікувалося. Цей надлишок може бути натяком на інстантонний процес КХД.

"Для мене це може бути одним із найцікавіших відкриттів, які ще попереду на Великому адронному колайдері. Якщо натяк підтвердиться, це покаже, що топологія, передбачена Стандартною моделлю, дійсно відіграє певну роль у природі, - зазначає Інір Гарріс, науковий співробітник Гумбольдта в Боннійській дослідницькій групі. - Зараз завдання полягає в тому, щоб з'ясувати, чи те саме пояснення справедливе для інших типів зіткнень та з різними методами аналізу. Тільки тоді ми можемо бути впевнені, що правильно інтерпретуємо наші дані".

З цією метою дослідники планують розширити свій пошук на інші типи зіткнень, такі як ті, у яких один або обидва протони виходять цілими.

Дисбаланс між матерією та антиматерією

Підтверджений сигнал інстантонів КХД також може відкрити нові шляхи вирішення одного з найбільших питань без відповіді в космології. Чому Всесвіт містить більше матерії, ніж антиматерії?

Самі процеси інстантонів КХД залишають відносну кількість матерії та антиматерії незмінною. Стандартна модель включає інші, подібні процеси, які можуть змістити баланс між частинками та антиматерією. Це стосується таких частинок, як протони та нейтрони, а також електронів та нейтрино. Підтверджений сигнал інстантонів КХД надасть нові експериментальні можливості для вивчення фундаментальних процесів у Всесвіті.

"Щоб зрозуміти, чому сьогодні у Всесвіті є матерія, нам потрібно зрозуміти, як процеси в ранньому Всесвіті могли змістити баланс між матерією та антиматерією, - зазначив Алан Барр, професор фізики елементарних частинок Оксфордського університету. - Спостереження інстантонів КХД дозволить нам вивчати в лабораторії ту топологію поля, яка робить такі процеси можливими".

Вчені наблизилися до розгадки таємниці антиматерії - ВВС