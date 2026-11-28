У ніч на 28 листопада влада москви заявила про масовану атаку безпілотників, на тлі якої у столичних аеропортах рф запровадили обмеження, а пасажири зіткнулися з багатогодинними затримками рейсів. Про це повідомляє мер москви сергій собянін, пише УНН.

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За словами собяніна, російська протиповітряна оборона нібито знищила вже 48 безпілотників. Тимчасові обмеження запровадили в аеропортах Внуково та Домодєдово.

Водночас, попри відсутність повідомлень про офіційні обмеження у Шереметьєво, пасажири також скаржаться на проблеми з вильотом із цього аеропорту.

Пасажирів майже 3 години протримали в літаку

Зокрема, пасажири рейсу москва – Владивосток авіакомпанії "росія" майже 3 години очікували на виліт у салоні літака. Зрештою командир повітряного судна оголосив про затримку на невизначений термін, а співробітники авіакомпанії не змогли пояснити її причину.

Близько опівночі пасажирів висадили та повідомили про заміну літака. Згодом виліт перенесли на 10:00 ранку.

Крім того, пасажири отримали SMS про додаткову посадку під час перельоту, однак замість назви міста, де вона має відбутися, у повідомленні залишили порожнє місце.

Обмеження на приймання та відправлення літаків також запровадили в аеропортах Калуги, Пензи, Саратова та Тамбова.

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