Чутки про новий iPhone 20 Pro включають повідомлення про титанову рамку, керамічні деталі в лімітованій серії. Про це УНН пише з посиланням на Mashable.

Деталі

Що стосується корпусу iPhone Pro, Apple історично чергувала використання алюмінію та титану.

Моделі iPhone 15 Pro, представлені в 2023 році, а також iPhone 16 Pro, мали титановий корпус, але Apple повернулася до суцільнометалевого алюмінієвого корпусу в iPhone 17 Pro та iPhone 18 Pro. Однак iPhone Air і розкладний iPhone Duo, як і раніше, мають титанові корпуси, ймовірно, через меншу вагу і кращу міцність матеріалу в порівнянні з алюмінієм.

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Компанія також використовує керамічні деталі в деяких своїх пристроях, зокрема Apple Watch Ultra і деяких варіантах Apple Watch Series 12.

Тепер два слухи стверджують, що Apple збирається використовувати обидва ці матеріали в майбутньому iPhone 20 Pro. Інсайдер під ніком Fixed Focus Digital на MacRumors стверджує, що Apple планує виготовляти частини середньої частини рамки телефону з титану, надрукованого на 3D-принтері. Це не обов'язково означає, що весь корпус буде зроблений з титану, але це може підвищити його міцність та довговічність.

Окремо той же інсайдер повідомив про це на Weibo, що отримав керамічні компоненти для довгоочікуваного ювілейного iPhone від Apple, який повинен вийти наступного року разом зі звичайним iPhone 20 Pro. За його словами, ці компоненти випускатимуться дуже обмеженим тиражем, що передбачає їх використання лише в лімітованій серії.

Характеристика цих керамічних деталей незрозуміла, тому складно сказати, чи буде рамка телефону виготовлена ​​з кераміки, чи цей матеріал використовуватиметься лише для невеликої деталі, вказує видання.