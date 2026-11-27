Президент США Дональд Трамп не знає, чи глава кремля володимир путін відвідає наступну зустріч G20 у Флориді в США, і заявив, що якби росія залишилася членом G8, то війни в Україні могло б не бути. Про це він сказав журналістам у ніч на 27 листопада, пише УНН.

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"Я не знаю, але, якби він хотів приїхати, він точно міг би. Деяким людям це не сподобалося б", - сказав Трамп, відповідаючи, чи очікує приїзду путіна на саміт G20.

"Знаєте, коли він був членом G8, якби він залишився членом, президент Обама хотів, щоб він пішов. І якби він залишився членом, можливо, зараз цієї війни не було б. Він був дуже ображений, коли це сталося", - вів далі президент США.

"Я б сказав, що якби це залежало від мене, я б хотів, щоб... Я думав, що це набагато потужніша група, коли є росія, про яку ви говорите", - зазначив Трамп.

"Я вважаю, що якби вони цього не зробили, я справді твердо переконаний, що якби вони цього не зробили, то у нас би зараз не було цієї війни", - сказав він.

Доповнення

кремль, зазначає Reuters, заявив 26 листопада, що рішення щодо участі путіна у саміті ще не ухвалено.

путін після зустрічі з Трампом минулого тижня заявив, що розгляне можливість участі у зустрічі після обговорення її з президентом США, але сказав, що йому потрібно буде врахувати ситуацію в росії, вирішуючи, чи їхати до Сполучених Штатів.

Раніше в четвер Трамп у дописі на Truth Social заявив, що хотів би, щоб росія відмовилася від військової агресії проти територій по всій Європі в надії, що це може призвести до швидкого врегулювання війни в Україні.

Трамп хоче, аби путін припинив агресію в Європі та швидко уклав мир з Україною