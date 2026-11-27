Американська супермодель Белла Хадід зізналася, що, окрім хвороби Лайма, страждає від кількох хронічних захворювань, які суттєво впливають на її фізичний стан та професійну діяльність. Про це модель розповіла в інтерв'ю Harper's Bazaar, пише УНН.

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30-річна зірка подіумів повідомила, що їй діагностували синдром постуральної ортостатичної тахікардії (POTS), передменструальний дисфоричний розлад та ендометріоз. Разом із хворобою Лайма ці захворювання створюють значне навантаження на її організм.

Синдром постуральної ортостатичної тахікардії, зокрема, спричиняє надмірне прискорення серцебиття під час переходу у вертикальне положення.

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Хадід пригадала випадок, коли безпосередньо перед модним показом її самопочуття різко погіршилося. Під час розминки модель відчула проблеми в ділянці ключиці та не могла нормально дихати.

За словами знаменитості, непередбачувані загострення захворювань негативно позначаються на її впевненості у собі.

Модель пояснила, що може почуватися чудово, однак її організм раптово підводить у найбільш невідповідальні моменти. Через це їй доводиться вчитися відмовлятися від роботи, коли фізичний стан не дозволяє виконувати професійні обов'язки.

Раніше Хадід також зізнавалася, що боротьба з хронічними захворюваннями нерідко змушує її почуватися самотньою та незрозумілою для оточення.

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