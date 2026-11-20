Американська супермодель Белла Хадід, яка нещодавно підтвердила нові стосунки, вирушила на романтичний відпочинок до Аспена в Колорадо зі своїм бойфрендом Натаном Лейсі. Пару помітили під час прогулянки магазинами, де закохані не приховували почуттів, обіймалися та цілувалися. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

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17 листопада 30-річна модель разом із коханим відвідала кілька вінтажних магазинів. Папараці зафіксували, як Хадід ніжно притискалася до Лейсі, поклавши голову йому на плече, поки той ніс пакети з покупками.

Новий обранець знаменитості працює у будівельній сфері. На прогулянку він одягнув світлу куртку, картату сорочку та темні джинси. Белла обрала білий светр, джинсовий костюм, шапку й чорні окуляри.

Компанію закоханим склав золотистий ретривер, якого Натан вів на повідку.

Що відомо про новий роман супермоделі

Перші чутки про стосунки Хадід і Лейсі з'явилися ще у вересні, коли їх помітили разом під час купівлі продуктів.

Однак лише 9 листопада модель фактично підтвердила роман, опублікувавши в Instagram спільні фотографії з хокейного матчу, який пара відвідала двома днями раніше.

На знімках Белла та Натан також демонстрували ніжні почуття. Супермодель зізналася, що давно любить хокей, а підтримка команди "Колорадо Евеланш" стала для неї особливою подією.

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