Американская супермодель Белла Хадид, которая недавно подтвердила новые отношения, отправилась на романтический отдых в Аспен, штат Колорадо, со своим бойфрендом Натаном Лейси. Пару заметили во время прогулки по магазинам, где влюбленные не скрывали своих чувств, обнимались и целовались. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

17 ноября 30-летняя модель вместе с возлюбленным посетила несколько винтажных магазинов. Папарацци запечатлели, как Хадид нежно прижималась к Лейси, положив голову ему на плечо, пока он нес пакеты с покупками.

Новый избранник знаменитости работает в строительной сфере. На прогулку он надел светлую куртку, клетчатую рубашку и темные джинсы. Белла выбрала белый свитер, джинсовый костюм, шапку и черные очки.

Компанию влюбленным составил золотистый ретривер, которого Натан вел на поводке.

Что известно о новом романе супермодели

Первые слухи об отношениях Хадид и Лейси появились еще в сентябре, когда их заметили вместе во время покупки продуктов.

Однако лишь 9 ноября модель фактически подтвердила роман, опубликовав в Instagram совместные фотографии с хоккейного матча, который пара посетила двумя днями ранее.

На снимках Белла и Натан также демонстрировали нежные чувства. Супермодель призналась, что давно любит хоккей, а поддержка команды "Колорадо Эвеланш" стала для нее особенно важным событием.

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