Michael Buckner for Variety

Том Холланд и Зендея "пускают корни" в Лондоне — по сообщениям, актёры приобрели особняк с пятью спальнями, заплатив более 10 миллионов долларов, передаёт УНН со ссылкой на Pagesix.

Детали

Как пишет издание Daily Mail, пара (обоим по 30 лет) приобрела недвижимость в зелёном районе города по цене, которая была на 987 000 долларов ниже первоначальной стоимости, заявленной продавцом.

По информации издания, роскошный дом расположен на участке площадью один акр; в нём есть четыре гостиные (или комнаты для приёма гостей) и четыре ванные комнаты.

Звёзды фильма "Человек-паук" заключили выгодную сделку, приобретя недвижимость площадью более 5000 квадратных футов (около 465 кв. м) за 10,8 миллиона долларов.

Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"

У Холланда уже есть викторианский таунхаус с четырьмя спальнями на юго-западе Лондона, который он, согласно имеющимся данным, когда-то приобрёл за 3,2 миллиона долларов.

Дом прошёл масштабную двухлетнюю реконструкцию, завершённую примерно в 2023 году, после чего туда переехала Зендея.

По данным журнала Country & Town House, стоимость этого жилья сейчас оценивается в 5,9 миллиона долларов; согласно документам на планирование, в доме есть тренажёрный зал, кинотеатр и "мужская комната" (пространство для отдыха и хобби).

Новое приобретение звёзд киновселенной Marvel состоялось через несколько месяцев после того, как они в частном порядке отпраздновали свадьбу в кругу близких людей в отеле Beaverbrook в графстве Суррей (Англия) — об этом ранее сообщало издание Page Six.

Ещё в августе пара, которая вместе уже длительное время (а об их помолвке стало известно в январе 2025 года), устроила частное свадебное торжество для друзей и семьи — после того, как тайно поженилась.

Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне

Холланд и его партнёрша по фильму "Одиссея" (The Odyssey) избегают прямых комментариев относительно своего брака, хотя и намекают на эту тему.

В июне, во время интервью журналу Esquire, Холланда спросили, пришлось ли ему объяснять семье ситуацию с фотографиями их свадьбы, сгенерированными искусственным интеллектом.

"Нет, ведь они все там были", — ответил он.

В другой части интервью британский актёр с восхищением отозвался о своей жене, отметив: "Наша профессия может создавать очень стрессовые ситуации, поэтому действительно замечательно иметь надёжный фундамент в отношениях, который выдержит испытание временем". Звезда фильма "Черри" также назвал Зендею своей "родственной душой" и "лучшим другом".

"Когда я с ней, я чувствую себя самым счастливым, — сказал Холланд. — Кроме того, я никогда раньше не чувствовал такой поддержки и безопасности. Точка".

Зендея и Холланд познакомились в 2017 году на съёмочной площадке фильма "Человек-паук: Возвращение домой", а уже в следующем году появились первые слухи об их романе.

Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты