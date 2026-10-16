Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне

Американская актриса Зендея, известная по сериалу «Эйфория» и фильмам «Дюна» и «Человек-паук», получила главную роль в новом научно-фантастическом проекте режиссера Алекса Гарленда. При этом подробности будущей картины пока не разглашаются. Об этом сообщает TheWrap, пишет УНН.

Детали

Новый фильм готовят при участии кинокомпании A24, известной своими необычными и экспериментальными кинопроектами.

По информации издания, съемки должны начаться в 2027 году. Однако название картины, ее сюжет и других участников актерского состава пока не объявили.

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Режиссером проекта станет Алекс Гарленд, работавший над фильмами «Ex Machina», «Аннигиляция» и «Восстание Штатов».

Для Зендеи новая роль станет еще одним проектом в жанре научной фантастики. Ранее актриса получила широкую популярность благодаря роли Чани в кинофраншизе «Дюна».

Дата премьеры пока неизвестна. Также создатели не сообщают, когда планируют представить первые кадры или трейлер будущей картины.

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