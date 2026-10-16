Зендея готує новий фільм, подробиці якого Голлівуд поки тримає в таємниці

путін пригрозив Україні новими ударами та заявив, що росія лише "відповідає"

путін пригрозив Україні новими ударами та заявив, що росія лише "відповідає"

путін пригрозив Україні новими ударами та заявив, що росія лише "відповідає"

путін пригрозив Україні новими ударами та заявив, що росія лише "відповідає"

БпЛА з ШІ управлінням обходитимуть системи ППО - Україна готує масштабну операцію з блокування аеропортів в рф

БпЛА з ШІ управлінням обходитимуть системи ППО - Україна готує масштабну операцію з блокування аеропортів в рф

БпЛА з ШІ управлінням обходитимуть системи ППО - Україна готує масштабну операцію з блокування аеропортів в рф

БпЛА з ШІ управлінням обходитимуть системи ППО - Україна готує масштабну операцію з блокування аеропортів в рф