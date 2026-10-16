Зендея готує новий фільм, подробиці якого Голлівуд поки тримає в таємниці
Київ • УНН
Зендея отримала головну роль у новому науково-фантастичному фільмі Алекса Гарленда. Знімання планують розпочати 2027 року.
Американська акторка Зендея, відома за серіалом "Ейфорія" та фільмами "Дюна" і "Людина-павук", отримала головну роль у новому науково-фантастичному проєкті режисера Алекса Гарленда. Водночас подробиці майбутньої стрічки поки не розголошують. Про це повідомляє TheWrap, пише УНН.
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Новий фільм готують за участю кінокомпанії A24, яка відома своїми незвичайними та експериментальними кінопроєктами.
За інформацією видання, знімання мають розпочатися у 2027 році. Однак назву стрічки, її сюжет та інших учасників акторського складу наразі не оголосили.
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Режисером проєкту стане Алекс Гарленд, який працював над фільмами "Ex Machina", "Анігіляція" та "Повстання Штатів".
Для Зендеї нова роль стане ще одним проєктом у жанрі наукової фантастики. Раніше акторка здобула широку популярність завдяки ролі Чані у кінофраншизі "Дюна".
Дата прем'єри поки невідома. Також творці не повідомляють, коли планують представити перші кадри або трейлер майбутньої стрічки.
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