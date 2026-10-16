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Зендея готує новий фільм, подробиці якого Голлівуд поки тримає в таємниці

Київ • УНН

 • 1846 перегляди

Зендея отримала головну роль у новому науково-фантастичному фільмі Алекса Гарленда. Знімання планують розпочати 2027 року.

Зендея готує новий фільм, подробиці якого Голлівуд поки тримає в таємниці

Американська акторка Зендея, відома за серіалом "Ейфорія" та фільмами "Дюна" і "Людина-павук", отримала головну роль у новому науково-фантастичному проєкті режисера Алекса Гарленда. Водночас подробиці майбутньої стрічки поки не розголошують. Про це повідомляє TheWrap, пише УНН.

Деталі

Новий фільм готують за участю кінокомпанії A24, яка відома своїми незвичайними та експериментальними кінопроєктами.

За інформацією видання, знімання мають розпочатися у 2027 році. Однак назву стрічки, її сюжет та інших учасників акторського складу наразі не оголосили.

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Режисером проєкту стане Алекс Гарленд, який працював над фільмами "Ex Machina", "Анігіляція" та "Повстання Штатів".

Для Зендеї нова роль стане ще одним проєктом у жанрі наукової фантастики. Раніше акторка здобула широку популярність завдяки ролі Чані у кінофраншизі "Дюна".

Дата прем'єри поки невідома. Також творці не повідомляють, коли планують представити перші кадри або трейлер майбутньої стрічки.

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Степан Гафтко

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