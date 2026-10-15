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Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді Капріо

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Тобі Магвайр провів на Гаваях весілля колишньої дружини Дженніфер Меєр. Серед близько 200 гостей були Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті.

Зірка "Людини-павука" провів весілля власної колишньої дружини – серед гостей був Ді Капріо

Голлівудський актор Тобі Магвайр, відомий за роллю Людини-павука, несподівано став ведучим весільної церемонії своєї колишньої дружини Дженніфер Меєр, яка вийшла заміж за спадкоємця заможної родини Джеффрі Огунлесі. На святкування також приїхав Леонардо Ді Капріо зі своєю коханою. Про це повідомляє TMZ, пише УНН.

Деталі

Весілля відбулося на Гаваях, у розкішному курортному комплексі Four Seasons на острові Ланаї. Серед запрошених були відомі актори, підприємці та представники шоу-бізнесу.

Найбільше гостей здивувала роль Магвайра. Актор не просто прийшов привітати колишню дружину, а особисто провів церемонію її одруження з іншим чоловіком.

Леонардо Ді Капріо також опинився в центрі уваги

Серед зіркових гостей був 51-річний Леонардо Ді Капріо, який прибув разом із 28-річною моделлю Вітторією Черетті. Напередодні святкування папараці сфотографували пару під час відпочинку на пляжі.

На весіллі також побували Кейт Гадсон, Кортні Кокс та інші знаменитості. За повідомленнями ЗМІ, на церемонію запросили близько 200 людей.

Магвайр і Меєр раніше були одружені та мають 2 спільних дітей. Після розриву вони зберегли дружні стосунки, а участь актора в новому весіллі колишньої дружини стала незвичайним прикладом таких взаємин у Голлівуді.

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Степан Гафтко

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