Мартін Скорсезе та Леонардо Ді Капріо долучаються до кримінального бойовика за ідеєю Дуейна Джонсона та Емілі Блант. Події фільму розгортатимуться на Гаваях, а сценарій напише Нік Білтон.
Браян Фрідман заявив про втрату Джастіном Бальдоні робочих можливостей через звинувачення у домаганнях. Актор відмовляється від посередництва, доки його не виправдають від звинувачень Блейк Лайвлі.
16 лютого в Україні відзначають День військового журналіста, вшановуючи пам'ять загиблих медійників. Також сьогодні світ відзначає День китів, привертаючи увагу до збереження їх популяції.
Міжнародний астрономічний союз повідомив про 1,2% ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею. Об'єкт розміром 40-100 метрів має рівень небезпеки 3 за шкалою Торіно.
Обраний президент США Дональд Трамп має серйозні наміри придбати Гренландію у Данії після інавгурації 20 січня. Він розглядає можливість використання дипломатичного та економічного тиску для розширення впливу США.
Внаслідок вибуху феєрверків поблизу Гонолулу загинули двоє людей, ще 22 отримали поранення. Інцидент стався в районі Солт-Лейк-Аліаману, на місці працюють екстрені служби.
Лідер КНР Сі Цзіньпін у новорічному зверненні наголосив на неминучості возз'єднання Китаю з Тайванем. Китай продовжує посилювати військову присутність навколо острова, проводячи регулярні навчання.
Воррен Аптон, який пережив напад на Перл-Харбор у 1941 році, помер у віці 105 років від пневмонії. Він був останнім живим членом екіпажу лінкора USS Utah, який затонув під час японської атаки.
У відсіку шасі Boeing 787-10 компанії United Airlines після приземлення на Мауї знайшли тіло людини. Правоохоронні органи проводять розслідування інциденту, особа загиблого не встановлена.
Вулкан Кілауеа на Гавайських островах відновив активність. Виверження обмежується територією національного парку, проте вулканічний смог може становити загрозу для населених пунктів.
Вантажний літак Kamaka Air Flight 689 розбився об занедбану будівлю після зльоту з аеропорту Гонолулу. Внаслідок аварії та пожежі загинули двоє пілотів, які виконували тренувальний політ.
Колишня перша леді США поділилася планами провести Різдво на Гаваях та розповіла про труднощі з вибором подарунка для Барака. Сімейні традиції Обам залишилися незмінними після виходу з Білого дому.
Тайвань створив центр реагування на надзвичайні ситуації через сім нових зон повітряного простору Китаю навколо острова. Китай планує військові навчання у відповідь на візит президента Тайваню до США.
Міноборони Тайваню повідомило про 16 китайських військових кораблів поблизу острова та очікує нових маневрів. Китай різко відреагував на візит президента Тайваню до США та американську підтримку острова.
Держдеп США погодив продаж Тайваню запчастин для F-16 та радарів на суму $385 млн. Угода включає підтримку винищувачів та вдосконалене обладнання для мобільних абонентів від General Dynamics.
Disney представила 30-секундний тизер live-action версії мультфільму "Ліло та Стіч". Прем'єра фільму з Кріс Сандерсом у головній ролі відбудеться 23 травня 2025 року.
Комета C/2024 S1 (ATLAS), виявлена у вересні на Гаваях, випарувалася 28 жовтня біля Сонця. Космічний апарат SOHO зафіксував останні моменти комети, яка належить до сімейства Крейца.
Кріс Крістофферсон, відомий кантрі-музикант та актор, помер у віці 88 років на Гаваях. Він був автором хітів для Елвіса Преслі та Джонні Кеша, а також володарем премії "Золотий глобус" за акторську роботу.
Університет у Великій Британії опублікував дослідження про викиди вуглецю від лісових пожеж. У 2023-2024 роках пожежі спричинили 8,6 млрд тонн викидів CO2, що на 16% вище за середнє.
В США продовжують розробку низки програм гіперзвукової техніки і прагнутть прискорити розробку та їх випробування.
Близько половини всіх лісів на нашій планеті припадає на тропічні ліси, які ростуть в Африці, Південно-Східній Азії, Південній і Центральній Америці. Також тропічний ліс зустрічається на Гаваях, островах Тихого океану і Карибського басейну.
Сьогодні, у третю неділю лютого, у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди всесвітнього дня китів. Організатори події намагалися звернути увагу суспільства та урядів на необхідність впровадження заходів з відновлення популяції китів на планеті, яка суттєво постраждала від китобійного промислу.
Землетрус магнітудою 5,7 балів стався поблизу вулкану Мауна-Лоа на Гавайських островах, але обійшлося без жертв і руйнувань.