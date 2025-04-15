Всесвітній день китів, День Плутона. Що ще можна відзначити 18 лютого

Сьогодні, у третю неділю лютого, у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди всесвітнього дня китів. Організатори події намагалися звернути увагу суспільства та урядів на необхідність впровадження заходів з відновлення популяції китів на планеті, яка суттєво постраждала від китобійного промислу.