$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25535 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 154249 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 135063 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137872 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 133840 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134007 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196042 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77518 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164599 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116833 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 45145 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 57655 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 62750 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 53338 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 34413 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 14509 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 24463 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 53886 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 63242 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 154271 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7362 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13012 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14944 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110601 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112169 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Гаваї

Новини по темi

Гавайський кримінал: Скорсезе, Ді Капріо, Джонсон і Блант працюють над новим фільмом

Мартін Скорсезе та Леонардо Ді Капріо долучаються до кримінального бойовика за ідеєю Дуейна Джонсона та Емілі Блант. Події фільму розгортатимуться на Гаваях, а сценарій напише Нік Білтон.

Культура • 21 лютого, 07:29 • 179473 перегляди

Справа Блейк Лайвлі: адвокат Джастіна Бальдоні поскаржився на втрату актором "значної" кількості роботи

Браян Фрідман заявив про втрату Джастіном Бальдоні робочих можливостей через звинувачення у домаганнях. Актор відмовляється від посередництва, доки його не виправдають від звинувачень Блейк Лайвлі.

Новини Світу • 19 лютого, 10:04 • 196329 перегляди

Сьогодні День військового журналіста України та всесвітній день китів: що відзначають 16 лютого

16 лютого в Україні відзначають День військового журналіста, вшановуючи пам'ять загиблих медійників. Також сьогодні світ відзначає День китів, привертаючи увагу до збереження їх популяції.

Суспільство • 16 лютого, 05:00 • 240201 перегляди

Великий астероїд може зіткнутися із Землею у 2032 році: вчені оцінили рівень небезпеки

Міжнародний астрономічний союз повідомив про 1,2% ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею. Об'єкт розміром 40-100 метрів має рівень небезпеки 3 за шкалою Торіно.

Новини Світу • 29 січня, 16:50 • 32688 перегляди

Трамп розраховує на Гренландію, щоб закріпити свою спадщину та розширити сферу впливу США - Reuters

Обраний президент США Дональд Трамп має серйозні наміри придбати Гренландію у Данії після інавгурації 20 січня. Він розглядає можливість використання дипломатичного та економічного тиску для розширення впливу США.

Новини Світу • 9 січня, 11:29 • 20804 перегляди

Смертельний вибух феєрверків на Гаваях: дві людини загинули, ще 22 - поранені

Внаслідок вибуху феєрверків поблизу Гонолулу загинули двоє людей, ще 22 отримали поранення. Інцидент стався в районі Солт-Лейк-Аліаману, на місці працюють екстрені служби.

Новини Світу • 1 січня, 16:51 • 29334 перегляди

Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" з Тайванем

Лідер КНР Сі Цзіньпін у новорічному зверненні наголосив на неминучості возз'єднання Китаю з Тайванем. Китай продовжує посилювати військову присутність навколо острова, проводячи регулярні навчання.

Новини Світу • 1 січня, 16:24 • 28666 перегляди

Помер останній вцілілий під час атаки на Перл-Харбор

Воррен Аптон, який пережив напад на Перл-Харбор у 1941 році, помер у віці 105 років від пневмонії. Він був останнім живим членом екіпажу лінкора USS Utah, який затонув під час японської атаки.

Новини Світу • 28 грудня, 12:49 • 18533 перегляди

На Гаваях у відсіку шасі літака після приземлення виявили тіло людини

У відсіку шасі Boeing 787-10 компанії United Airlines після приземлення на Мауї знайшли тіло людини. Правоохоронні органи проводять розслідування інциденту, особа загиблого не встановлена.

Новини Світу • 26 грудня, 06:56 • 15330 перегляди

Один із найактивніших вулканів у світі Кілауеа почав вивергатися

Вулкан Кілауеа на Гавайських островах відновив активність. Виверження обмежується територією національного парку, проте вулканічний смог може становити загрозу для населених пунктів.

Новини Світу • 24 грудня, 02:33 • 18494 перегляди

Трагічна авіакатастрофа біля аеропорту на Гаваях: що відомо про інцидент

Вантажний літак Kamaka Air Flight 689 розбився об занедбану будівлю після зльоту з аеропорту Гонолулу. Внаслідок аварії та пожежі загинули двоє пілотів, які виконували тренувальний політ.

Новини Світу • 19 грудня, 06:48 • 15846 перегляди

Мішель Обама розповіла про плани на Різдво та труднощі з подарунками для Барака

Колишня перша леді США поділилася планами провести Різдво на Гаваях та розповіла про труднощі з вибором подарунка для Барака. Сімейні традиції Обам залишилися незмінними після виходу з Білого дому.

Новини Світу • 17 грудня, 16:25 • 74011 перегляди

Тайвань посилює безпеку через нові військові зони Китаю біля острова

Тайвань створив центр реагування на надзвичайні ситуації через сім нових зон повітряного простору Китаю навколо острова. Китай планує військові навчання у відповідь на візит президента Тайваню до США.

Новини Світу • 9 грудня, 05:59 • 18398 перегляди

Тайвань заявив про збільшення кількості китайських кораблів у районі острова

Міноборони Тайваню повідомило про 16 китайських військових кораблів поблизу острова та очікує нових маневрів. Китай різко відреагував на візит президента Тайваню до США та американську підтримку острова.

Новини Світу • 8 грудня, 11:55 • 21125 перегляди

США продадуть Тайваню запчастин для F-16 та радарів на суму 385 мільйонів доларів

Держдеп США погодив продаж Тайваню запчастин для F-16 та радарів на суму $385 млн. Угода включає підтримку винищувачів та вдосконалене обладнання для мобільних абонентів від General Dynamics.

Новини Світу • 30 листопада, 05:52 • 21061 перегляди

Disney показала перший тизер нової кіноадаптації "Ліло та Стіч"

Disney представила 30-секундний тизер live-action версії мультфільму "Ліло та Стіч". Прем'єра фільму з Кріс Сандерсом у головній ролі відбудеться 23 травня 2025 року.

Культура • 26 листопада, 09:34 • 98357 перегляди

"Хелловінська" комета згоріла, летячи до Сонця: з'явилося відео останніх моментів

Комета C/2024 S1 (ATLAS), виявлена у вересні на Гаваях, випарувалася 28 жовтня біля Сонця. Космічний апарат SOHO зафіксував останні моменти комети, яка належить до сімейства Крейца.

Новини Світу • 31 жовтня, 13:55 • 102293 перегляди

Автор пісень Джонні Кеша та Елвіса Преслі: помер Кріс Крістофферсон, кантрі-зірка та актор

Кріс Крістофферсон, відомий кантрі-музикант та актор, помер у віці 88 років на Гаваях. Він був автором хітів для Елвіса Преслі та Джонні Кеша, а також володарем премії "Золотий глобус" за акторську роботу.

Культура • 30 вересня, 07:57 • 16478 перегляди

Лісові пожежі у 2023 році стали причиною величезних викидів CO2, посилившись зміною клімату - дослідження

Університет у Великій Британії опублікував дослідження про викиди вуглецю від лісових пожеж. У 2023-2024 роках пожежі спричинили 8,6 млрд тонн викидів CO2, що на 16% вище за середнє.

Новини Світу • 14 серпня, 06:05 • 19411 перегляди

У Пентагоні заявили про успіх у розробці гіперзвукової зброї

В США продовжують розробку низки програм гіперзвукової техніки і прагнутть прискорити розробку та їх випробування.

Новини Світу • 17 липня, 06:40 • 14621 перегляди

22 червня: Всесвітній день тропічного лісу, День позитивних медіа

Близько половини всіх лісів на нашій планеті припадає на тропічні ліси, які ростуть в Африці, Південно-Східній Азії, Південній і Центральній Америці. Також тропічний ліс зустрічається на Гаваях, островах Тихого океану і Карибського басейну.

УНН Lite • 22 червня, 03:03 • 111995 перегляди

Всесвітній день китів, День Плутона. Що ще можна відзначити 18 лютого

Сьогодні, у третю неділю лютого, у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди всесвітнього дня китів. Організатори події намагалися звернути увагу суспільства та урядів на необхідність впровадження заходів з відновлення популяції китів на планеті, яка суттєво постраждала від китобійного промислу.

УНН Lite • 18 лютого, 04:27 • 59625 перегляди

На Гаваях стався землетрус магнітудою 5,7

Землетрус магнітудою 5,7 балів стався поблизу вулкану Мауна-Лоа на Гавайських островах, але обійшлося без жертв і руйнувань.

Новини Світу • 10 лютого, 00:30 • 29743 перегляди