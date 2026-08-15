Ураган Лала насувається на Гаваї та загрожує рекордними опадами
Київ • УНН
Ураган Лала з вітром до 120 км/год наближається до Великого острова Гаваїв, загрожуючи рекордними опадами до 63,5 см. Влада відкрила укриття та оголосила попередження для кількох островів.
Ураган "Лала" посилився до 1 категорії та наближається до Великого острова Гаваїв, де очікують потужні зливи, сильний вітер і небезпечні зсуви. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Максимальна швидкість постійного вітру в епіцентрі шторму досягла 120 км/год. За прогнозами, у суботу ввечері центр урагану пройде над південним краєм Великого острова або поблизу нього.
Синоптики попереджають, що у гірських районах може випасти до 63,5 см опадів. Це створює загрозу масштабних повеней і зсувів, особливо у важкодоступних районах.
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Великий острів не переживав прямого виходу урагану на сушу протягом 155 років. Водночас влада наголошує, що навіть без прямого удару шторм може спричинити значні руйнування. Тропічні вітри охоплюють територію приблизно в радіусі 350 км і, за прогнозами, до ранку неділі можуть досягти Оаху та Кауаї.
Через загрозу шторму на Гаваях відкрили укриття та скасували низку заходів. Попередження про тропічний шторм оголосили для Мауї, Молокаї, Ланаї, Кахоолаве, Оаху, Кауаї та Ніїхау.
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