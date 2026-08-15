Ураган Лала надвигается на Гавайи и угрожает рекордными осадками
Киев • УНН
Ураган Лала с ветром до 120 км/ч приближается к Большому острову Гавайев, угрожая рекордными осадками до 63,5 см. Власти открыли убежища и объявили предупреждение для нескольких островов.
Ураган «Лала» усилился до 1-й категории и приближается к Большому острову Гавайев, где ожидаются сильные ливни, сильный ветер и опасные оползни. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Максимальная скорость постоянного ветра в эпицентре шторма достигла 120 км/ч. Согласно прогнозам, в субботу вечером центр урагана пройдет над южной оконечностью Большого острова или вблизи нее.
Синоптики предупреждают, что в горных районах может выпасть до 63,5 см осадков. Это создает угрозу масштабных наводнений и оползней, особенно в труднодоступных районах.
Тропический шторм "Берта" во второй раз вышел на побережье США у Техаса и Луизианы24.07.26, 05:15 • 3875 просмотров
Большой остров не переживал прямого выхода урагана на сушу в течение 155 лет. Вместе с тем власти подчеркивают, что даже без прямого удара шторм может вызвать значительные разрушения. Тропические ветры охватывают территорию примерно в радиусе 350 км и, согласно прогнозам, к утру воскресенья могут достичь Оаху и Кауаи.
Из-за угрозы шторма на Гавайях открыли укрытия и отменили ряд мероприятий. Предупреждение о тропическом шторме объявили для Мауи, Молокаи, Ланаи, Кахоолаве, Оаху, Кауаи и Ниихау.
Тропический шторм "Кристобаль" сформировался у Азорских островов, Гавайям угрожает циклон12.08.26, 19:35 • 3754 просмотра