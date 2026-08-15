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Ураган Лала надвигается на Гавайи и угрожает рекордными осадками

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Ураган Лала с ветром до 120 км/ч приближается к Большому острову Гавайев, угрожая рекордными осадками до 63,5 см. Власти открыли убежища и объявили предупреждение для нескольких островов.

Ураган Лала надвигается на Гавайи и угрожает рекордными осадками

Ураган «Лала» усилился до 1-й категории и приближается к Большому острову Гавайев, где ожидаются сильные ливни, сильный ветер и опасные оползни. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Максимальная скорость постоянного ветра в эпицентре шторма достигла 120 км/ч. Согласно прогнозам, в субботу вечером центр урагана пройдет над южной оконечностью Большого острова или вблизи нее.

Синоптики предупреждают, что в горных районах может выпасть до 63,5 см осадков. Это создает угрозу масштабных наводнений и оползней, особенно в труднодоступных районах.

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Большой остров не переживал прямого выхода урагана на сушу в течение 155 лет. Вместе с тем власти подчеркивают, что даже без прямого удара шторм может вызвать значительные разрушения. Тропические ветры охватывают территорию примерно в радиусе 350 км и, согласно прогнозам, к утру воскресенья могут достичь Оаху и Кауаи.

Из-за угрозы шторма на Гавайях открыли укрытия и отменили ряд мероприятий. Предупреждение о тропическом шторме объявили для Мауи, Молокаи, Ланаи, Кахоолаве, Оаху, Кауаи и Ниихау.

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Степан Гафтко

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