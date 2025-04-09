Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо присоединяются к криминальному боевику по идее Дуэйна Джонсона и Эмили Блант. События фильма будут разворачиваться на Гавайях, а сценарий напишет Ник Билтон.
Брайан Фридман заявил о потере Джастином Бальдони рабочих возможностей из-за обвинений в домогательствах. Актер отказывается от посредничества, пока его не оправдают от обвинений Блейк Лайвли.
16 февраля в Украине отмечают День военного журналиста, почтив память погибших медийщиков. Также сегодня мир отмечает День китов, привлекая внимание к сохранению их популяции.
Международный астрономический союз сообщил о 1,2% вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Землей. Объект размером 40-100 метров имеет уровень опасности 3 по шкале Торино.
Избранный президент США Дональд Трамп имеет серьезные намерения приобрести Гренландию у Дании после инаугурации 20 января. Он рассматривает возможность использования дипломатического и экономического давления для расширения влияния США.
В результате взрыва фейерверков вблизи Гонолулу погибли два человека, еще 22 получили ранения. Инцидент произошел в районе Солт-Лейк-Алиамана, на месте работают экстренные службы.
Лидер КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении подчеркнул неизбежность воссоединения Китая с Тайванем. Китай продолжает усиливать военное присутствие вокруг острова, проводя регулярные учения.
Уоррен Аптон, который пережил нападение на Перл-Харбор в 1941 году, умер в возрасте 105 лет от пневмонии. Он был последним живым членом экипажа линкора USS Utah, который затонул во время японской атаки.
В отсеке шасси Boeing 787-10 компании United Airlines после приземления на Мауи нашли тело человека. Правоохранительные органы проводят расследование инцидента, личность погибшего не установлена.
Вулкан Килауэа на Гавайских островах возобновил активность. Извержение ограничивается территорией национального парка, однако вулканический смог может представлять угрозу для населенных пунктов.
Грузовой самолет Kamaka Air Flight 689 разбился о заброшенное здание после взлета из аэропорта Гонолулу. В результате аварии и пожара погибли двое пилотов, которые выполняли тренировочный полет.
Бывшая первая леди США поделилась планами провести Рождество на Гавайях и рассказала о трудностях с выбором подарка для Барака. Семейные традиции Обам остались неизменными после выхода из Белого дома.
Тайвань создал Центр реагирования на чрезвычайные ситуации через семь новых зон воздушного пространства Китая вокруг острова. Китай планирует военные учения в ответ на визит президента Тайваня в США.
Минобороны Тайваня сообщило о 16 китайских военных кораблях вблизи острова и ожидает новых маневров. Китай резко отреагировал на визит президента Тайваня в США и американскую поддержку острова.
Госдеп США согласовал продажу Тайваня запчастей для F16 и радаров на сумму $385 млн. Сделка включает поддержку истребителей и передовое оборудование для мобильных абонентов от General Dynamics.
Disney представила 30-секундный тизер live-action версии мультфильма «Лило и Стич». Премьера фильма с Крисом Сандерсом в главной роли состоится 23 мая 2025 года.
Комета C/2024 S1 (ATLAS), обнаруженная в сентябре на Гавайях, испарилась 28 октября возле Солнца. Космический аппарат SOHO зафиксировал последние моменты кометы, которая принадлежит к семейству Крейца.
Крис Кристофферсон, известный кантри-музыкант и актер, умер в возрасте 88 лет на Гавайях. Он был автором хитов для Элвиса Пресли и Джонни Кэша, а также обладателем премии «Золотой глобус» за актерскую работу.
Университет в Великобритании опубликовал исследование о выбросах углерода от лесных пожаров. В 2023-2024 годах пожары вызвали 8,6 млрд тонн выбросов CO2, что на 16% выше среднего.
В США продолжают разработку ряда программ гиперзвуковой техники и стремятся ускорить разработку и их испытания.
Около половины всех лесов на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ приходится на тропические леса, произрастающие в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке. Также тропический лес встречается на Гавайях, островах Тихого океана и Карибского бассейна.
Сегодня, в третье воскресенье февраля, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю всемирного дня китов. Организаторы события пытались обратить внимание общества и правительств на необходимость внедрения мер по восстановлению популяции китов на планете, которая существенно пострадала от китобойного промысла.
Землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло вблизи вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах, но обошлось без жертв и разрушений.