Всемирный день китов, День Плутона. Что еще можно отметить 18 февраля

Сегодня, в третье воскресенье февраля, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю всемирного дня китов. Организаторы события пытались обратить внимание общества и правительств на необходимость внедрения мер по восстановлению популяции китов на планете, которая существенно пострадала от китобойного промысла.