Эрик Дэйн из «Анатомии страсти» дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью

$43.270.00
50.920.00
ukenru
20 февраля, 19:44 • 13746 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 25111 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 20959 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 26520 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 25822 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 22516 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 25636 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 46954 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15601 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21662 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
75%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Удмуртии, вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер" – мониторы20 февраля, 21:38 • 5582 просмотра
РФ распространяет фейки об украинцах во время Олимпийских игр в Италии – ЦПД20 февраля, 21:59 • 4762 просмотра
Авианосец США Gerald Ford вошел в Средиземное море для подготовки удара по Ирану20 февраля, 22:58 • 4402 просмотра
Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного судаPhoto21 февраля, 00:13 • 13149 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением04:48 • 4024 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 27260 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 36564 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 46951 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 65762 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 102743 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Олег Кипер
То Лам
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Вашингтон
Крым
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Эрик Дэйн из «Анатомии страсти» дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 6 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 9362 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 12394 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 18180 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 41035 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Отопление

Эрик Дэйн из «Анатомии страсти» дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Актер Эрик Дэйн, скончавшийся в возрасте 53 лет, записал интервью для сериала Netflix «Последние слова знаменитостей». В нем он обратился с последним посланием к своим дочерям.

Эрик Дэйн из «Анатомии страсти» дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью

Актер Эрик Дэйн, известный по ролям в сериалах "Анатомия страсти" и "Эйфория", который умер на этой неделе в возрасте 53 лет после борьбы с БАС, незадолго до смерти записал интервью для сериала Netflix "Последние слова знаменитостей" ("Famous Last Words"), в котором обратился с последним посланием к своим дочерям. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Подробности

"Смерть Дэйна на этой неделе в возрасте 53 лет произошла после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), о котором он публично сообщил всего 10 месяцев назад. Его жена, актриса Ребекка Гейхарт, и две дочери, 16-летняя Билли Беатрис Дэйн и 14-летняя Джорджия Джеральдин Дэйн, были с ним в последние минуты его жизни; эти трое определяют его личную жизнь и являются ключевой темой его последнего интервью, в котором также говорилось о самоубийстве его отца и его собственной борьбе с наркотиками и алкоголем", – пишет издание.

Запись разговора между Дэйном и телевизионным сценаристом Брэдом Фалчуком, которая стала доступна на Netflix в пятницу, состоялась в ноябре.

"Билли и Джорджия, эти слова для вас. Я старался. Я иногда спотыкался, но я старался. В общем, мы прекрасно провели время, не так ли?" - говорит актер.

Он вспомнил совместное время с семьей на пляже в Санта-Монике, на Гавайях и в Мексике. Во время этих слов актер на мгновение растрогался.

В разговоре актер говорил о жизни и карьере, самоубийстве своего отца, собственной борьбе с наркотиками и алкоголем, а также о болезни.

В конце он сказал дочерям:

Так что, когда вас постигнет что-то неожиданное, а это произойдет, потому что такова жизнь, боритесь и встречайте это с честностью, порядочностью и грацией, даже если это кажется непреодолимым. Надеюсь, я продемонстрировал, что вы можете столкнуться с чем угодно. Вы можете встретить конец своих дней. Вы можете встретить ад с достоинством. Боритесь, девочки, и держите головы высоко.

Напомним

Актер Эрик Дэйн, известный по ролям в сериалах "Эйфория" и "Анатомия страсти", умер в возрасте 53 лет после борьбы с БАС. Семья сообщила о его смерти в четверг, подчеркнув, что актер провел последние дни в окружении близких.

Алла Киосак

Новости МираУНН Lite
Фильм
Сериал
Брак
Мексика
Гавайи
Netflix