Эрик Дэйн из «Анатомии страсти» дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью

Актер Эрик Дэйн, известный по ролям в сериалах "Анатомия страсти" и "Эйфория", который умер на этой неделе в возрасте 53 лет после борьбы с БАС, незадолго до смерти записал интервью для сериала Netflix "Последние слова знаменитостей" ("Famous Last Words"), в котором обратился с последним посланием к своим дочерям. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Подробности

"Смерть Дэйна на этой неделе в возрасте 53 лет произошла после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), о котором он публично сообщил всего 10 месяцев назад. Его жена, актриса Ребекка Гейхарт, и две дочери, 16-летняя Билли Беатрис Дэйн и 14-летняя Джорджия Джеральдин Дэйн, были с ним в последние минуты его жизни; эти трое определяют его личную жизнь и являются ключевой темой его последнего интервью, в котором также говорилось о самоубийстве его отца и его собственной борьбе с наркотиками и алкоголем", – пишет издание.

Запись разговора между Дэйном и телевизионным сценаристом Брэдом Фалчуком, которая стала доступна на Netflix в пятницу, состоялась в ноябре.

"Билли и Джорджия, эти слова для вас. Я старался. Я иногда спотыкался, но я старался. В общем, мы прекрасно провели время, не так ли?" - говорит актер.

Он вспомнил совместное время с семьей на пляже в Санта-Монике, на Гавайях и в Мексике. Во время этих слов актер на мгновение растрогался.

В разговоре актер говорил о жизни и карьере, самоубийстве своего отца, собственной борьбе с наркотиками и алкоголем, а также о болезни.

В конце он сказал дочерям:

Так что, когда вас постигнет что-то неожиданное, а это произойдет, потому что такова жизнь, боритесь и встречайте это с честностью, порядочностью и грацией, даже если это кажется непреодолимым. Надеюсь, я продемонстрировал, что вы можете столкнуться с чем угодно. Вы можете встретить конец своих дней. Вы можете встретить ад с достоинством. Боритесь, девочки, и держите головы высоко.

Напомним

Актер Эрик Дэйн, известный по ролям в сериалах "Эйфория" и "Анатомия страсти", умер в возрасте 53 лет после борьбы с БАС. Семья сообщила о его смерти в четверг, подчеркнув, что актер провел последние дни в окружении близких.