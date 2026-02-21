Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю

Netflix

Актор Ерік Дейн, відомий ролями у серіалах "Анатомія Грей" та "Ейфорія", який помер цього тижня у віці 53 років після боротьби з БАС, незадовго до смерті записав інтерв’ю для серіалу Netflix "Останні слова знаменитостей" ("Famous Last Words"), у якому звернувся з останнім посланням до своїх доньок. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.

Деталі

"Смерть Дейна цього тижня у віці 53 років сталася після боротьби з бічним аміотрофічним склерозом (БАС), про який він публічно повідомив лише 10 місяців тому. Його дружина, акторка Ребекка Гейхарт, та дві доньки, 16-річна Біллі Беатріс Дейн та 14-річна Джорджія Джеральдін Дейн, були з ним в останні хвилини його життя; ці троє визначають його особисте життя та є ключовою темою його останнього інтерв'ю, у якому також йшлося про самогубство його батька та його власну боротьбу з наркотиками та алкоголем", – пише видання.

Запис розмови між Дейном та телевізійним сценаристом Бредом Фалчуком, який став доступним на Netflix у п'ятницю, відбувся у листопаді.

"Біллі та Джорджіє, ці слова для вас. Я намагався. Я іноді запинався, але я старався. Загалом, ми чудово провели час, чи не так?" - каже актор.

Він згадав спільний час із родиною на пляжі в Санта-Моніці, на Гаваях та в Мексиці. Під час цих слів актор на мить розчулився.

У розмові актор говорив про життя та кар’єру, самогубство свого батька, власну боротьбу з наркотиками й алкоголем, а також про хворобу.

Наприкінці він сказав донькам:

Тож, коли вас спіткає щось несподіване, а це станеться, бо таке життя, боріться та зустрічайте це з чесністю, порядністю та грацією, навіть якщо це здається нездоланним. Сподіваюся, я продемонстрував, що ви можете зіткнутися з будь-чим. Ви можете зустріти кінець своїх днів. Ви можете зустріти пекло з гідністю. Боріться, дівчата, і тримайте голови високо.

Нагадаємо

