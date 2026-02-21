$43.270.00
ukenru
20 лютого, 19:44 • 13758 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 25129 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 20971 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 26532 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 25832 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 22522 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 25643 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 46966 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15602 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21665 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Графіки відключень електроенергії
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 65768 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Актор Ерік Дейн, який помер у віці 53 років, записав інтерв'ю для серіалу Netflix "Останні слова знаменитостей". У ньому він звернувся з останнім посланням до своїх доньок.

Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю
Netflix

Актор Ерік Дейн, відомий ролями у серіалах "Анатомія Грей" та "Ейфорія", який помер цього тижня у віці 53 років після боротьби з БАС, незадовго до смерті записав інтерв’ю для серіалу Netflix "Останні слова знаменитостей" ("Famous Last Words"), у якому звернувся з останнім посланням до своїх доньок. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.

Деталі

"Смерть Дейна цього тижня у віці 53 років сталася після боротьби з бічним аміотрофічним склерозом (БАС), про який він публічно повідомив лише 10 місяців тому. Його дружина, акторка Ребекка Гейхарт, та дві доньки, 16-річна Біллі Беатріс Дейн та 14-річна Джорджія Джеральдін Дейн, були з ним в останні хвилини його життя; ці троє визначають його особисте життя та є ключовою темою його останнього інтерв'ю, у якому також йшлося про самогубство його батька та його власну боротьбу з наркотиками та алкоголем", – пише видання.

Запис розмови між Дейном та телевізійним сценаристом Бредом Фалчуком, який став доступним на Netflix у п'ятницю, відбувся у листопаді.

"Біллі та Джорджіє, ці слова для вас. Я намагався. Я іноді запинався, але я старався. Загалом, ми чудово провели час, чи не так?" - каже актор.

Він згадав спільний час із родиною на пляжі в Санта-Моніці, на Гаваях та в Мексиці. Під час цих слів актор на мить розчулився.

У розмові актор говорив про життя та кар’єру, самогубство свого батька, власну боротьбу з наркотиками й алкоголем, а також про хворобу.

Наприкінці він сказав донькам:

Тож, коли вас спіткає щось несподіване, а це станеться, бо таке життя, боріться та зустрічайте це з чесністю, порядністю та грацією, навіть якщо це здається нездоланним. Сподіваюся, я продемонстрував, що ви можете зіткнутися з будь-чим. Ви можете зустріти кінець своїх днів. Ви можете зустріти пекло з гідністю. Боріться, дівчата, і тримайте голови високо.

Нагадаємо

Актор Ерік Дейн, відомий за ролями у серіалах "Ейфорія" та "Анатомія пристрасті", помер у віці 53 років після боротьби з БАС. Сім'я повідомила про його смерть у четвер, наголосивши, що актор провів останні дні в оточенні близьких.

Алла Кіосак

СвітУНН Lite
Фільм
Серіали
Шлюб
Мексика
Гаваї
Netflix