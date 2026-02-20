$43.290.03
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 25200 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 49409 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 28849 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 47230 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 29498 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 41508 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 29363 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 26990 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26320 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19480 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Актер Эрик Дэйн, известный по ролям в сериалах «Эйфория» и «Анатомия страсти», умер в возрасте 53 лет после борьбы с БАС. Семья сообщила о его смерти в четверг, отметив, что актер провел последние дни в окружении близких.

Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС

Актер Эрик Дэйн, известный по ролям в сериалах "Эйфория" (Euphoria) и "Анатомия страсти" (Grey’s Anatomy), умер в возрасте 53 лет, пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

После того, как актеру был поставлен диагноз БАС, о котором он рассказывал в течение последнего года, его семья объявила о его смерти в четверг.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Эрик Дэйн умер в четверг днем после мужественной борьбы с БАС, - говорится в заявлении, опубликованном в People. - Он провел свои последние дни в окружении дорогих друзей, своей преданной жены и двух прекрасных дочерей, Билли и Джорджии, которые были центром его мира".

Семья продолжила: "На протяжении всей своей борьбы с БАС Эрик стал страстным сторонником повышения осведомленности и исследований, преисполненным решимости изменить жизнь других людей, столкнувшихся с той же проблемой. Его будет очень не хватать, и мы всегда будем с любовью помнить его. Эрик любил своих поклонников и навсегда благодарен за проявление любви и поддержки, которую он получил. Семья просит соблюдения конфиденциальности в это непростое время".

В апреле прошлого года Дэйн объявил о своем диагнозе, отметив, что он "может продолжать работать" и "с нетерпением ждет возвращения" к своей роли Кэла Джейкобса в 3-м сезоне сериала "Эйфория" на HBO, съемки которого проходили в прошлом году.

Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске01.10.25, 10:33 • 80477 просмотров

Дэйн продолжал работать, несмотря на болезнь, и привлекал внимание к ней, снявшись в эпизодической роли пациента с БАС в сериале "Блестящие умы" (Brilliant Minds).

"Я просыпаюсь каждое утро и сразу же понимаю, что это происходит, - сказал он в программе "Good Morning America". - Это не сон. Я не думаю, что это конец моей истории. Я не чувствую, что это конец моей жизни".

Дэйн родился 9 ноября 1972 года в Сан-Франциско. Его дебют на экране состоялся в 1991 году в эпизоде сериала "Спасенные звонком" (Saved by the Bell).

Прорывной ролью Дэйна стала роль доктора Марка Макстими Слоана в сериале "Анатомия страсти", где он снимался с 2006 по 2012 год.

У Дэйна остались жена, актриса Ребекка Гейхарт, и две дочери.

Юлия Шрамко

