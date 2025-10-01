Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске

Американский актер, звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн не сдается, несмотря на свою борьбу с БАС, сообщает Page Six, пишет УНН.

Детали

На этой неделе актер был замечен в моторизованном инвалидном кресле в аэропорту Вашингтона в США и поделился меседжем с папарацци, который спросил его, что он хочет сказать своим обеспокоенным поклонникам.

"Не теряй веры, приятель", - ответил Дэйн неестественным голосом на кадрах, полученных Daily Mail.

Звезда сериала "Эйфория" также ответил: "Спасибо, брат", - когда ему сказали, что страна желает ему всего наилучшего.

Дэйну, одетому в черную куртку, брюки и белые кроссовки Nike, помог покинуть аэропорт помощник.

52-летний отец двоих детей старается сохранять спокойствие, несмотря на прогресс неизлечимой болезни, сообщил источник.

"Он хочет наслаждаться тем, что имеет сейчас, потому что теперь всем сердцем знает, что завтра не гарантировано", - сказал он.

"Он хочет жить и не хочет, чтобы люди грустили по нему или за него, пока он борется с этой страшной болезнью. Он просто хочет, чтобы люди в его окружении были рядом и максимально счастливы. Он всегда хочет окружать себя позитивом - это главное, что движет им сейчас", - добавил источник.

Жена Дэйна, Ребекка Гейхарт, недавно рассказала о том, как болезнь повлияла на их дочерей: 15-летнюю Билли и 13-летнюю Джорджию.

"Это просто душераздирающе, - сказала Гейхарт журналу People в комментариях, опубликованных в субботу. - Мои девочки очень страдают, и мы просто пытаемся это пережить. Это тяжелое время".

"Нам помогают профессиональные терапевты, и мы просто стараемся сохранить надежду и делаем это с достоинством, изяществом и любовью", - продолжила она.

Ранее в этом месяце Дэйн снялся в рекламном ролике организации "Я - БАС", призванном ускорить исследования этого нейродегенеративного заболевания.

Прогрессирование болезни было заметно по замедленной речи актера, который иногда невнятно произносил слова. Кроме того, его руки иногда неконтролируемо подергивались.

В июне Дэйн сказал, что его "беспокоит" потеря подвижности ног после того, как он полностью потерял подвижность правой руки, во время разговора в программе "Good Morning America".

Дэйн поделился, что, по его мнению, ему осталось всего несколько месяцев, прежде чем откажет и левая рука, и кисть.

"Это отрезвляет", - сказал он.

