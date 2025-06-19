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Звезда "Эйфории" Эрик Дейн впервые прошелся по красной дорожке после постановки диагноза БАС - Variety

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Актер Эрик Дейн впервые вышел на красную дорожку после диагностики бокового амиотрофического склероза. Он подтвердил, что не планирует завершать актерскую карьеру и продолжает работу над новым сезоном "Эйфории".

Звезда "Эйфории" Эрик Дейн впервые прошелся по красной дорожке после постановки диагноза БАС - Variety

Актер Эрик Дейн впервые появился на красной дорожке после того, как рассказал о своем диагнозе бокового амиотрофического склероза. Актер посетил премьеру фильма "Обратный отсчет" в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Дейн прошел по красной дорожке вместе со своими коллегами по сериалу – Дженсеном Эклзом, Джессикой Камачо, Эллиотом Найтом, Вайолет Бин и Ули Латукефу. На мероприятии также присутствовал создатель сериала и исполнительный продюсер Дерек Хаас.

Я чувствую себя хорошо. Приятно быть здесь со всеми и видеть, как часы и часы работы, которые мы вложили в это, оживают на экране

– сказал актер Variety.

Несмотря на диагноз, Дейн не собирается оставлять актерскую карьеру и продолжает работать над новым сезоном "Эйфории".

Всегда здорово быть на съемочной площадке. Здорово быть трудоустроенным. Я люблю то, что я даю. Я собираюсь продолжать это делать

– заявил он.

Дейн подтвердил, что третий сезон "Эйфории" уже в производстве, хотя лично еще не снимался.

Вы получите больше того же самого, что, по моему мнению, хорошо для этого шоу. Мы движемся вперед. Я не знаю точно, что я делаю, но я доверяю (создателю, – ред.) Сэму Левинсону каждой фиброй своего существа

– отметил он.

В недавнем интервью программе "Доброе утро, Америка" Дейн признался, что болезнь уже повлияла на его физическое состояние.

Моя левая сторона функционирует, а правая полностью перестала работать. Мне кажется, что через несколько месяцев у меня не будет левой руки. Это отрезвляет

– сказал он.

Я готов и желаю делать почти все, но у меня есть ограничения, которые, я понимаю, помешают мне играть определенные роли. Я работаю над "Эйфорией". Я закончил "Обратный отсчет". Что касается этого, то я вполне способен

– заверил Эрик Дейн.

Справка

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – это прогрессирующее и смертельное нейродегенеративное заболевание, которое разрушает нервные клетки, контролирующие мышцы. В результате пациенты теряют способность двигаться, говорить и дышать. Эффективное лечение на данный момент не существует.

Напомним

Как сообщал УНН, 52-летнему актеру Эрику Дейну диагноз БАС поставили в апреле, после девятимесячного обследования. Первые симптомы проявились полтора года назад – с ослаблением мышц правой руки.

Дополнительно

Премьера первых трех эпизодов сериала "Обратный отсчет" состоится 25 июня на платформе Prime Video. Далее новые серии будут выходить еженедельно, финал запланирован на 3 сентября.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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