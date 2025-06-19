Зірка "Ейфорії" Ерік Дейн вперше пройшовся червоною доріжкою після постановки діагнозу БАС - Variety

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
Ексклюзив
07:33 • 9998 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
05:33 • 59379 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 98068 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 61167 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
18 червня, 16:24 • 107696 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Ексклюзив
18 червня, 14:59 • 89358 перегляди
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
18 червня, 14:42 • 89306 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
18 червня, 14:21 • 73919 перегляди
Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн
Ексклюзив
18 червня, 13:14 • 143539 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
18 червня, 11:40 • 56123 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
6.3м/с
44%
747мм
Популярнi новини
"росія б’є по об’єктах ОПК": путін цинічно прокоментував кривавий удар по Києву19 червня, 00:08 • 39528 перегляди
США відновлюють видачу віз іноземним студентам, але вимагають доступу до облікових записів у соцмережах19 червня, 00:24 • 29990 перегляди
Українська система радіоелектронної боротьби Lima глушить бомби рф краще, ніж західні аналоги19 червня, 00:46 • 16202 перегляди
Сенат США відклав санкції проти росії щонайменше до липня19 червня, 02:52 • 46386 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви06:36 • 43282 перегляди
Публікації
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році08:45 • 8438 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви06:36 • 43456 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні05:33 • 59379 перегляди
Чому питання прокурорських зарплат на часі18 червня, 15:11 • 93730 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 18 червня, 13:36 • 138052 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Масуд Пезешкіян
Алі Хаменеї
Сибіга Андрій Іванович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Israel
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 139228 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 219139 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 191765 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 200163 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 256600 перегляди
Актуальне
Tesla Model Y
Brent
Шахед-136
Ґардіан
Калібр (ракета)

Зірка "Ейфорії" Ерік Дейн вперше пройшовся червоною доріжкою після постановки діагнозу БАС - Variety

Київ • УНН

 • 1384 перегляди

Актор Ерік Дейн вперше вийшов на червону доріжку після діагностики бічного аміотрофічного склерозу. Він підтвердив, що не планує завершувати акторську кар'єру та продовжує роботу над новим сезоном "Ейфорії".

Зірка "Ейфорії" Ерік Дейн вперше пройшовся червоною доріжкою після постановки діагнозу БАС - Variety

Актор Ерік Дейн зʼявився на червоній доріжці вперше після заяви про діагноз бічного аміотрофічного склерозу. Актор відвідав премʼєру фільму "Зворотний відлік" у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Дейн пройшовся червоною доріжкою разом із колегами по стрічці – Дженсеном Еклзом, Джессікою Камачо, Елліотом Найтом, Віолетт Бін та Улі Латукефу. На заході був також творець серіалу та виконавчий продюсер Дерек Хаас.

Я почуваюся добре. Приємно бути тут з усіма і бачити, як години й години праці, які ми вклали в це, оживають на екрані

– сказав актор Variety.

Попри діагноз, Дейн не збирається залишати акторську кар'єру та продовжує працювати над новим сезоном "Ейфорії".

Завжди чудово бути на знімальному майданчику. Чудово бути працевлаштованим. Я люблю те, що віддаю. Я збираюся продовжувати це робити

– заявив він.

Дейн підтвердив, що третій сезон "Ейфорії" вже у виробництві, хоча особисто ще не знімався.

Ви отримуватимете більше того ж самого, що, на мою думку, добре для цього шоу. Ми рухаємося вперед. Я не знаю точно, що я роблю, але я довіряю (творцю, – ред) Сему Левінсону кожною фіброю свого єства

– зазначив він.

У нещодавньому інтерв’ю програмі "Доброго ранку, Америко" Дейн зізнався, що хвороба вже вплинула на його фізичний стан.

Моя ліва сторона функціонує, а права повністю перестала працювати. Мені здається, що ще кілька місяців у мене не буде лівої руки. Це відтверезвляє

– сказав він.

Я готовий і бажаю робити майже все, але в мене є обмеження, які, я розумію, завадять мені грати певні ролі. Я працюю над "Ейфорією". Я закінчив "Зворотний відлік". Що стосується цього, то я цілком здатний

– запевнив Ерік Дейн.

Довідка

Бічний аміотрофічний склероз (БАС) – це прогресуюче та смертельне нейродегенеративне захворювання, яке руйнує нервові клітини, що контролюють м'язи. У результаті пацієнти втрачають здатність рухатися, говорити та дихати. Ефективного лікування наразі не існує.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, 52-річному актору Еріку Дейну діагноз БАС поставили у квітні, після девʼятимісячного обстеження. Перші симптоми проявилися півтора року тому – з ослабленням м’язів правої руки.

Додатково

Премʼєра перших трьох епізодів серіалу "Зворотний відлік" відбудеться 25 червня на платформі Prime Video. Далі нові серії виходитимуть щотижня, фінал запланований на 3 вересня.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

КультураЗдоров'яНовини Світу
Лос-Анджелес
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9