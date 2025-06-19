Зірка "Ейфорії" Ерік Дейн вперше пройшовся червоною доріжкою після постановки діагнозу БАС - Variety

Актор Ерік Дейн зʼявився на червоній доріжці вперше після заяви про діагноз бічного аміотрофічного склерозу. Актор відвідав премʼєру фільму "Зворотний відлік" у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Дейн пройшовся червоною доріжкою разом із колегами по стрічці – Дженсеном Еклзом, Джессікою Камачо, Елліотом Найтом, Віолетт Бін та Улі Латукефу. На заході був також творець серіалу та виконавчий продюсер Дерек Хаас.

Я почуваюся добре. Приємно бути тут з усіма і бачити, як години й години праці, які ми вклали в це, оживають на екрані – сказав актор Variety.

Попри діагноз, Дейн не збирається залишати акторську кар'єру та продовжує працювати над новим сезоном "Ейфорії".

Завжди чудово бути на знімальному майданчику. Чудово бути працевлаштованим. Я люблю те, що віддаю. Я збираюся продовжувати це робити – заявив він.

Дейн підтвердив, що третій сезон "Ейфорії" вже у виробництві, хоча особисто ще не знімався.

Ви отримуватимете більше того ж самого, що, на мою думку, добре для цього шоу. Ми рухаємося вперед. Я не знаю точно, що я роблю, але я довіряю (творцю, – ред) Сему Левінсону кожною фіброю свого єства – зазначив він.

У нещодавньому інтерв’ю програмі "Доброго ранку, Америко" Дейн зізнався, що хвороба вже вплинула на його фізичний стан.

Моя ліва сторона функціонує, а права повністю перестала працювати. Мені здається, що ще кілька місяців у мене не буде лівої руки. Це відтверезвляє – сказав він.

Я готовий і бажаю робити майже все, але в мене є обмеження, які, я розумію, завадять мені грати певні ролі. Я працюю над "Ейфорією". Я закінчив "Зворотний відлік". Що стосується цього, то я цілком здатний – запевнив Ерік Дейн.

Довідка

Бічний аміотрофічний склероз (БАС) – це прогресуюче та смертельне нейродегенеративне захворювання, яке руйнує нервові клітини, що контролюють м'язи. У результаті пацієнти втрачають здатність рухатися, говорити та дихати. Ефективного лікування наразі не існує.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, 52-річному актору Еріку Дейну діагноз БАС поставили у квітні, після девʼятимісячного обстеження. Перші симптоми проявилися півтора року тому – з ослабленням м’язів правої руки.

Додатково

Премʼєра перших трьох епізодів серіалу "Зворотний відлік" відбудеться 25 червня на платформі Prime Video. Далі нові серії виходитимуть щотижня, фінал запланований на 3 вересня.