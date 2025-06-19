Зірка "Ейфорії" Ерік Дейн вперше пройшовся червоною доріжкою після постановки діагнозу БАС - Variety
Київ • УНН
Актор Ерік Дейн вперше вийшов на червону доріжку після діагностики бічного аміотрофічного склерозу. Він підтвердив, що не планує завершувати акторську кар'єру та продовжує роботу над новим сезоном "Ейфорії".
Актор Ерік Дейн зʼявився на червоній доріжці вперше після заяви про діагноз бічного аміотрофічного склерозу. Актор відвідав премʼєру фільму "Зворотний відлік" у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.
Деталі
Дейн пройшовся червоною доріжкою разом із колегами по стрічці – Дженсеном Еклзом, Джессікою Камачо, Елліотом Найтом, Віолетт Бін та Улі Латукефу. На заході був також творець серіалу та виконавчий продюсер Дерек Хаас.
Я почуваюся добре. Приємно бути тут з усіма і бачити, як години й години праці, які ми вклали в це, оживають на екрані
Попри діагноз, Дейн не збирається залишати акторську кар'єру та продовжує працювати над новим сезоном "Ейфорії".
Завжди чудово бути на знімальному майданчику. Чудово бути працевлаштованим. Я люблю те, що віддаю. Я збираюся продовжувати це робити
Дейн підтвердив, що третій сезон "Ейфорії" вже у виробництві, хоча особисто ще не знімався.
Ви отримуватимете більше того ж самого, що, на мою думку, добре для цього шоу. Ми рухаємося вперед. Я не знаю точно, що я роблю, але я довіряю (творцю, – ред) Сему Левінсону кожною фіброю свого єства
У нещодавньому інтерв’ю програмі "Доброго ранку, Америко" Дейн зізнався, що хвороба вже вплинула на його фізичний стан.
Моя ліва сторона функціонує, а права повністю перестала працювати. Мені здається, що ще кілька місяців у мене не буде лівої руки. Це відтверезвляє
Я готовий і бажаю робити майже все, але в мене є обмеження, які, я розумію, завадять мені грати певні ролі. Я працюю над "Ейфорією". Я закінчив "Зворотний відлік". Що стосується цього, то я цілком здатний
Довідка
Бічний аміотрофічний склероз (БАС) – це прогресуюче та смертельне нейродегенеративне захворювання, яке руйнує нервові клітини, що контролюють м'язи. У результаті пацієнти втрачають здатність рухатися, говорити та дихати. Ефективного лікування наразі не існує.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, 52-річному актору Еріку Дейну діагноз БАС поставили у квітні, після девʼятимісячного обстеження. Перші симптоми проявилися півтора року тому – з ослабленням м’язів правої руки.
Додатково
Премʼєра перших трьох епізодів серіалу "Зворотний відлік" відбудеться 25 червня на платформі Prime Video. Далі нові серії виходитимуть щотижня, фінал запланований на 3 вересня.