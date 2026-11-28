Завтра в Україні цілодобово будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 1 до 3 черг, передає УНН.

Як 29 листопада діятимуть планові відключення електроенергії:

• для промисловості — графіки обмеження потужності;

• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Зауважимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 4 до 12 годин.

Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам - резюмували в Укренерго.

Атаки рф спричинили перебої зі світлом в Києві та Одесі