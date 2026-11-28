29 листопада в Україні діятимуть графіки - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
29 листопада електроенергію вимикатимуть для всіх споживачів від 1 до 3 черг. Причина — наслідки атак на енергосистему.
Завтра в Україні цілодобово будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 1 до 3 черг, передає УНН.
Як 29 листопада діятимуть планові відключення електроенергії:
• для промисловості — графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Зауважимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 4 до 12 годин.
Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам
Атаки рф спричинили перебої зі світлом в Києві та Одесі28.11.26, 14:46 • 13677 переглядiв