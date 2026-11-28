Делегація з десятка чиновників США 19 листопада в Брюсселі зустрілася з європейськими дипломатами, які ведуть переговори щодо закону ЄС про космос (EU Space Act), щоб виступити проти цієї пропозиції. Про це з посиланням на чотирьох дипломатів ЄС повідомило Rapporteur, пише УНН.

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За словами дипломатів, на зустріч були запрошені дипломатичні аташе всіх країн блоку, відповідальні за переговори щодо європейського закону про космос (EUSA), і більшість із них були присутні.

Американські колеги, опосередковано закликаючи до зміни EUSA, заявили, що американська законодавча база у космічній сфері не передбачає вимог екстериторіальності, повідомили дипломати.

Американська делегація також згадала, що американське законодавство не накладає вимог безпеки чи стійкості щодо французької ракетної компанії Arianespace, повідомили дипломати.

Американський гігант Amazon придбав 24 запуски із використанням ракети Ariane 6 європейської компанії для виведення супутників на низьку навколоземну орбіту.

EUSA пропонує правила щодо зниження кількості космічного сміття та оцінки впливу на довкілля для іноземних супутників, що регулюють умови продажу даних, отриманих у космосі, на ринку ЄС.

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До складу американської делегації увійшли представники п'яти американських органів: Федерального управління цивільної авіації (FAA), яке займається цивільною авіацією; Федеральної комісії зв'язку (FCC), регулюючого органу у сфері телекомунікацій та мовлення; Управління з космічних питань (OSAA), яке займається дипломатичною космічною політикою; Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), яке займається прогнозуванням погоди, моніторингом клімату та океану; та федеральних органів експортного контролю, які контролюють обмеження на чутливі товари та технології.

Американська делегація також висловила сумніви щодо можливості узгодження так званого рішення про еквівалентність у межах EUSA щодо доступу американських космічних компаній на ринок ЄС. Дипломати ЄС заявили, що це пов'язано з тим, що їхні американські колеги стверджують, що американська рамкова програма не регулює вихід компаній ЄС на ринок США.

Рішення про еквівалентність стало ключовим пунктом дебатів у Європейському парламенті, де депутати Європарламенту запитували, чи не може надання американським компаніям доступу на ринок ЄС без негайного взаємного доступу для європейських фірм дати американським конкурентам несправедливу перевагу.

Дипломати ЄС, як вказано, висловили суперечливі думки щодо підсумків зустрічі. Але всі вони заявили, що американська система управління є складнішою, ніж та, яку ЄС будує спільно з EUSA.

Деякі дипломати також критикували, на їхню думку, поблажливе ставлення американської делегації.

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