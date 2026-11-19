Фото ілюстративне

Європейське космічне агентство (ESA) замовило розробку супутника, який захоплюватиме і виводитиме з орбіти апарати, що відслужили. Контракт вартістю понад 102 млн євро отримала німецька компанія OHB, яка очолила міжнародний консорціум. Як повідомляє Bild, запуск місії ClearSpace-1 заплановано на 2030 рік, передає УНН.

Деталі

Першою метою "ціллю" стане супутник PROBA-1, запущений ESA у 2001 році. Спеціальний апарат повинен буде самостійно наблизитися до нього, визначити його положення та обертання за допомогою оптичних та радіочастотних датчиків, а потім захопити чотирма роботизованими маніпуляторами. Після цього обидва супутники повинні увійти в атмосферу Землі та згоріти.

ЗМІ зауважує, що це одна із перших європейських місій, метою яких стане видалення великих об'єктів з орбіти. На відміну від звичайних супутників, PROBA-1 не розрахований на стиковку і зможе взаємодіяти з апаратом-прибирачем. Тому навігація та захоплення мають виконуватися практично повністю автономно.

Зонд Voyager-1 досяг відстані одного світлового дня від Землі

Необхідність такого прибирання зростає разом із кількістю космічного сміття. За даними ESA, на орбіті регулярно відстежуються понад 47 тисяч об'єктів. Крім того, навколо Землі можуть бути приблизно 1,5 млн фрагментів розміром від одного до десяти сантиметрів. Навіть невеликі уламки небезпечні через високу швидкість руху і здатні пошкодити супутники, що діють.