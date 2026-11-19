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Европейское космическое агентство (ESA) заказало разработку спутника, который будет захватывать и сводить с орбиты отработавшие аппараты. Контракт стоимостью более 102 млн евро получила немецкая компания OHB, возглавившая международный консорциум. Как сообщает Bild, запуск миссии ClearSpace-1 запланирован на 2030 год, передает УНН.

Детали

Первой целью "целью" станет спутник PROBA-1, запущенный ESA в 2001 году. Специальный аппарат должен будет самостоятельно приблизиться к нему, определить его положение и вращение с помощью оптических и радиочастотных датчиков, а затем захватить четырьмя роботизированными манипуляторами. После этого оба спутника должны войти в атмосферу Земли и сгореть.

СМИ отмечает, что это одна из первых европейских миссий, целью которых станет удаление крупных объектов с орбиты. В отличие от обычных спутников, PROBA-1 не рассчитан на стыковку и сможет взаимодействовать с аппаратом-уборщиком. Поэтому навигация и захват должны выполняться практически полностью автономно.

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Необходимость такой уборки возрастает вместе с количеством космического мусора. По данным ESA, на орбите регулярно отслеживаются более 47 тысяч объектов. Кроме того, вокруг Земли могут находиться примерно 1,5 млн фрагментов размером от одного до десяти сантиметров. Даже небольшие обломки опасны из-за высокой скорости движения и способны повредить действующие спутники.