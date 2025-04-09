Во время визита в Италию королеве Камилле подарили пиццу "Маргарита" в честь 20-й годовщины ее свадьбы с королем Чарльзом. Король Чарльз выступил в итальянском парламенте.
В США вступили в силу новые торговые ограничения со сверхвысокими пошлинами в 104% на китайский импорт. Финансовые рынки отреагировали падением индексов и валют в Азии.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в сложной ситуации из-за планов перевооружения Европы и роли ЕС в отношении Украины, пытаясь сохранить коалиционное правительство.
Украина не исключает вопрос членства в НАТО из переговоров, несмотря на сопротивление некоторых стран. Зеленский подчеркнул важность гарантий безопасности, схожих с НАТО, до вступления в Альянс.
Новые импортные пошлины США вызвали волну критики от торговых партнеров. Лидеры стран и бизнес заявили о негативных последствиях для мировой экономики.
Премьер-министр Италии выразила обеспокоенность по поводу отправки европейского контингента в Украину, считая это провокацией для россии. Она предлагает распространить действие статьи 5 НАТО на Украину.
Михаил Подоляк заявил, что Европа заинтересована в безопасности Украины, увеличивает военную помощь и инвестиции в оборону. Также обсуждается возможность привлечения США к коалиции.
Российские пранкеры обманули премьера Косово Альбина Курти, выдавая себя за президента Латвии. В офисе Курти заявили, что этот инцидент подтверждает одержимость россии Косово.
Макрон собирает союзников из 37 стран для военной поддержки Украины после перемирия, что может привести к конфликту с Трампом, который стремится к сотрудничеству с россией. Инициатива предусматривает финансирование и военную помощь.
Мелони заявила, что отправка итальянских войск в Украину не рассматривается. Она предложила механизм гарантий безопасности между Украиной и странами-партнерами.
Италия вошла в пятерку стран, формирующих "упадок" верховенства права в Европе. Также определенное беспокойство создает влияние правительственных решений в Словакии и Хорватии, кроме того, не застрахованы от проблем в контексте “демократической рецессии” - Румыния, Франция и Германия.
Франция, Великобритания и другие страны могут разместить несколькотысячные воинские контингенты в Украине для гарантий безопасности после прекращения огня, даже без согласия россии.
Премьер-министр Италии заявила, что отправка итальянских военных в Украину не планируется. Италия продолжит сотрудничество с партнерами для гарантий безопасности.
Bloomberg сообщает, что Рютте ответил "угу" на вопрос о том, что Трамп отверг возможность вступления Украины в НАТО. Также он заявил о необходимости нормализовать отношения с россией после войны.
Джорджа Мелони поддерживает усилия США под руководством Трампа для справедливого мира в Украине.
Украина выясняет детали итальянского предложения о распространении статьи 5 Устава НАТО без предоставления членства. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий подтвердил контакты с итальянскими партнерами для уточнения конкретики этой инициативы.
Премьер-министр Италии предложила распространить действие статьи 5 НАТО на Украину без предоставления полного членства. Мелони считает это более эффективным решением, чем отправка войск для обеспечения прекращения огня.
На саммите в Лондоне европейские лидеры обсудили шаги к миру в Украине, но подчеркнули необходимость активного участия США. Великобритания, Италия и другие страны ЕС выразили готовность к сотрудничеству, однако некоторые лидеры сохраняют осторожность.
Президент Украины провел встречу с премьер-министром Италии относительно плана действий для достижения справедливого мира. Стороны обсудили важность единства союзников и усиления позиций Украины во взаимодействии со странами Европы и США.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула важность избежания раскола на Западе. Она подчеркнула сходство позиций Италии и Британии по Украине и их роль в «строительстве мостов».
В Лондоне состоится международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. На встрече планируют принять план действий по усилению обороноспособности Украины.
Министр иностранных дел Греции Герапетритис заявил о приверженности Европы поиску решения для Украины. Он отметил необходимость поддержки США и модернизации европейской оборонной инфраструктуры.
Украина и Италия подписали соглашение о взносе 13 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Фонд, созданный в 2022 году, уже получил анонсированные взносы от партнеров на сумму более 1 млрд евро.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони инициирует проведение срочного саммита между США и европейскими союзниками. Встреча имеет целью обсуждение совместного преодоления вызовов, связанных с войной рф против Украины.
Премьер Италии Джорджия Мелони столкнулась с дилеммой относительно возможной военной миссии ЕС в Украине. Ей приходится балансировать между поддержкой европейских амбиций и сохранением хороших отношений с Трампом.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что справедливый мир в Украине возможен только при условии гарантий безопасности от НАТО. Мелони подчеркнула, что это самый эффективный способ предотвратить новое вторжение россии.
Премьер Британии Кир Стармер проведет встречу с лидерами Италии, Германии, Польши и возможно Зеленским 2 марта. Участники обсудят мирную инициативу Трампа по Украине и вопросы европейской безопасности.
В Париже пройдет неформальная встреча глав правительств восьми европейских стран по Украине. На встрече присутствуют лидеры ЕС и НАТО, включая Макрона, Шольца и других высокопоставленных чиновников.
Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Италии о международной поддержке и гарантиях безопасности. Зеленский отметил важность членства в НАТО и необходимость усиления украинской армии.
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия присутствовал на инаугурации Трампа в ротонде Капитолия. Он стал одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей вместе с Борисом Джонсоном и Джорджией Мелони.