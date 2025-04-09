Джорджия Мелони

Зеленский и мировые лидеры соберутся на саммите в Лондоне: кто приедет

В Лондоне состоится международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. На встрече планируют принять план действий по усилению обороноспособности Украины.