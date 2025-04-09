Джорджия Мелони

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26797 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в сложной ситуации из-за планов перевооружения Европы и роли ЕС в отношении Украины, пытаясь сохранить коалиционное правительство.

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Украина не убирает членство НАТО со стола переговоров – Зеленский

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Мелони выразила поддержку Трампу и выступила против европейских “сил успокоения” в Украине

Премьер-министр Италии выразила обеспокоенность по поводу отправки европейского контингента в Украину, считая это провокацией для россии. Она предлагает распространить действие статьи 5 НАТО на Украину.

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Европа заинтересована в гарантиях безопасности для Украины: Подоляк подытожил встречу "коалиции желающих" в Париже

Михаил Подоляк заявил, что Европа заинтересована в безопасности Украины, увеличивает военную помощь и инвестиции в оборону. Также обсуждается возможность привлечения США к коалиции.

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Макрон готовится к схватке с Трампом из-за своего стремления помочь Украине - Bloomberg

Макрон собирает союзников из 37 стран для военной поддержки Украины после перемирия, что может привести к конфликту с Трампом, который стремится к сотрудничеству с россией. Инициатива предусматривает финансирование и военную помощь.

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Мелони: отправка войск, как предлагают Британия и Франция, "неэффективный вариант", вместо этого есть механизм со статьей 5 НАТО

Мелони заявила, что отправка итальянских войск в Украину не рассматривается. Она предложила механизм гарантий безопасности между Украиной и странами-партнерами.

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Италия попала в пятерку стран, которые способствуют “демократической рецессии” в Европе - отчет

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Макрон: разрешение россии для размещения войск в Украине не нужно

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Мелони исключила отправку итальянских войск в Украину

Премьер-министр Италии заявила, что отправка итальянских военных в Украину не планируется. Италия продолжит сотрудничество с партнерами для гарантий безопасности.

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Рютте подтвердил, что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается? Что на самом деле сказал Генсек

Bloomberg сообщает, что Рютте ответил "угу" на вопрос о том, что Трамп отверг возможность вступления Украины в НАТО. Также он заявил о необходимости нормализовать отношения с россией после войны.

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"Теперь решение за россией": Мелони приветствовала результаты переговоров США и Украины

Джорджа Мелони поддерживает усилия США под руководством Трампа для справедливого мира в Украине.

Война • 12 марта, 06:25 • 21626 просмотра

МИД отреагировал на предложение Италии распространить статью 5 Устава НАТО на Украину

Украина выясняет детали итальянского предложения о распространении статьи 5 Устава НАТО без предоставления членства. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий подтвердил контакты с итальянскими партнерами для уточнения конкретики этой инициативы.

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Мелони предлагает распространить статью 5 Устава НАТО на Украину без предоставления членства - СМИ

Премьер-министр Италии предложила распространить действие статьи 5 НАТО на Украину без предоставления полного членства. Мелони считает это более эффективным решением, чем отправка войск для обеспечения прекращения огня.

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Европейские лидеры готовы вести переговоры для мира в Украине с активной ролью США - СМИ

На саммите в Лондоне европейские лидеры обсудили шаги к миру в Украине, но подчеркнули необходимость активного участия США. Великобритания, Италия и другие страны ЕС выразили готовность к сотрудничеству, однако некоторые лидеры сохраняют осторожность.

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Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Президент Украины провел встречу с премьер-министром Италии относительно плана действий для достижения справедливого мира. Стороны обсудили важность единства союзников и усиления позиций Украины во взаимодействии со странами Европы и США.

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Мелони рассказала о роли Италии и Британии в достижении мира в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула важность избежания раскола на Западе. Она подчеркнула сходство позиций Италии и Британии по Украине и их роль в «строительстве мостов».

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Зеленский и мировые лидеры соберутся на саммите в Лондоне: кто приедет

В Лондоне состоится международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. На встрече планируют принять план действий по усилению обороноспособности Украины.

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Греция сделала заявление после перепалки в Белом доме: поддержка США "необходима"

Министр иностранных дел Греции Герапетритис заявил о приверженности Европы поиску решения для Украины. Он отметил необходимость поддержки США и модернизации европейской оборонной инфраструктуры.

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Италия выделит 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины

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Италия призвала срочно провести саммит между США и Европой

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони инициирует проведение срочного саммита между США и европейскими союзниками. Встреча имеет целью обсуждение совместного преодоления вызовов, связанных с войной рф против Украины.

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Мелони оказалась между двух огней: поддержка Украины или дружба с Трампом

Премьер Италии Джорджия Мелони столкнулась с дилеммой относительно возможной военной миссии ЕС в Украине. Ей приходится балансировать между поддержкой европейских амбиций и сохранением хороших отношений с Трампом.

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Италия заявила о невозможности справедливого мира без гарантий безопасности для Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что справедливый мир в Украине возможен только при условии гарантий безопасности от НАТО. Мелони подчеркнула, что это самый эффективный способ предотвратить новое вторжение россии.

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Стармер собирает европейских лидеров в Лондоне для обсуждения плана Трампа

Премьер Британии Кир Стармер проведет встречу с лидерами Италии, Германии, Польши и возможно Зеленским 2 марта. Участники обсудят мирную инициативу Трампа по Украине и вопросы европейской безопасности.

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Главные европейские лидеры прибыли в Елисейский дворец для встречи по Украине

В Париже пройдет неформальная встреча глав правительств восьми европейских стран по Украине. На встрече присутствуют лидеры ЕС и НАТО, включая Макрона, Шольца и других высокопоставленных чиновников.

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Зеленский и Мелони обсудили гарантии безопасности Украины и вступление в НАТО

Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Италии о международной поддержке и гарантиях безопасности. Зеленский отметил важность членства в НАТО и необходимость усиления украинской армии.

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Арахамия присутствовал на инаугурации Трампа - СМИ

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия присутствовал на инаугурации Трампа в ротонде Капитолия. Он стал одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей вместе с Борисом Джонсоном и Джорджией Мелони.

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