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Италия готовит новый пакет военной помощи Украине — он может включать ракеты Aster

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Италия представит парламенту новый пакет военной помощи Украине, который может содержать ракеты Aster для SAMP/T. Его содержание засекречено.

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине — он может включать ракеты Aster

Италия завершает подготовку нового пакета военной помощи Украине — первого в этом году. Министр обороны Гвидо Крозетто представит его парламентариям на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух человек, осведомлённых об этом вопросе, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, этот пакет станет 13-м этапом военной помощи Италии с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Ожидается, что его утвердят после того, как 10 ноября Крозетто проинформирует парламентский комитет по вопросам разведки и безопасности COPASIR.

Хотя содержание пакета останется засекреченным, по словам собеседников, он может включать ракеты-перехватчики Aster для франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Киев неоднократно призывал предоставить больше средств противовоздушной обороны для противодействия российским ракетным и беспилотным атакам на города и критическую инфраструктуру.

Этот шаг происходит почти через год после утверждения Италией предыдущего пакета военной помощи Украине. Это свидетельствует о трудностях, с которыми столкнулся Рим при подготовке новой поставки на фоне усиления внутренних разногласий по поводу поддержки Киева

- подчёркивает издание.

Премьер-министр Джорджа Мелони остаётся одной из самых последовательных сторонниц Украины среди западных лидеров, однако в её правящей коалиции разногласия по этому вопросу становятся всё глубже.

Итальянское правительство имеет полномочия передать этот пакет в соответствии с указом, утверждённым в конце прошлого года. Он разрешает поставки оружия Украине до 31 декабря.

Однако остаются вопросы относительно будущего этой программы после указанной даты. Вице-премьер Маттео Сальвини и его партия "Лига" заявили, что выступят против дальнейших поставок оружия Киеву

- отмечает издание.

В свою очередь министр иностранных дел Антонио Таяни и Крозетто выступают в защиту военной помощи как части обязательств Италии перед Европейским союзом и НАТО.

Пока неизвестно, обратится ли Мелони к парламенту за одобрением продления военной помощи до 2027 года. Этот вопрос, вероятно, будет вызывать всё больше споров по мере приближения всеобщих выборов в Италии, запланированных на следующий год.

Хотя Рим последовательно оказывает военную помощь Украине, её объёмы остаются меньшими, чем вклад ведущих европейских союзников, в частности Германии и Великобритании.

Премьер-министр Великобритании не планирует приглашать путина на саммит G20 в 2027 году05.11.26, 14:38 • 614 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
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Джорджия Мелони
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