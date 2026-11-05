Италия готовит новый пакет военной помощи Украине — он может включать ракеты Aster

Италия завершает подготовку нового пакета военной помощи Украине — первого в этом году. Министр обороны Гвидо Крозетто представит его парламентариям на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух человек, осведомлённых об этом вопросе, пишет УНН.

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Как отмечает издание, этот пакет станет 13-м этапом военной помощи Италии с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Ожидается, что его утвердят после того, как 10 ноября Крозетто проинформирует парламентский комитет по вопросам разведки и безопасности COPASIR.

Хотя содержание пакета останется засекреченным, по словам собеседников, он может включать ракеты-перехватчики Aster для франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Киев неоднократно призывал предоставить больше средств противовоздушной обороны для противодействия российским ракетным и беспилотным атакам на города и критическую инфраструктуру.

Этот шаг происходит почти через год после утверждения Италией предыдущего пакета военной помощи Украине. Это свидетельствует о трудностях, с которыми столкнулся Рим при подготовке новой поставки на фоне усиления внутренних разногласий по поводу поддержки Киева - подчёркивает издание.

Премьер-министр Джорджа Мелони остаётся одной из самых последовательных сторонниц Украины среди западных лидеров, однако в её правящей коалиции разногласия по этому вопросу становятся всё глубже.

Итальянское правительство имеет полномочия передать этот пакет в соответствии с указом, утверждённым в конце прошлого года. Он разрешает поставки оружия Украине до 31 декабря.

Однако остаются вопросы относительно будущего этой программы после указанной даты. Вице-премьер Маттео Сальвини и его партия "Лига" заявили, что выступят против дальнейших поставок оружия Киеву - отмечает издание.

В свою очередь министр иностранных дел Антонио Таяни и Крозетто выступают в защиту военной помощи как части обязательств Италии перед Европейским союзом и НАТО.

Пока неизвестно, обратится ли Мелони к парламенту за одобрением продления военной помощи до 2027 года. Этот вопрос, вероятно, будет вызывать всё больше споров по мере приближения всеобщих выборов в Италии, запланированных на следующий год.

Хотя Рим последовательно оказывает военную помощь Украине, её объёмы остаются меньшими, чем вклад ведущих европейских союзников, в частности Германии и Великобритании.

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