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Премьер-министр Великобритании не планирует приглашать путина на саммит G20 в 2027 году

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Энди Бернэм заявил, что путина не пригласят на саммит G20 в Великобритании. Лондон будет поддерживать Украину и готов задействовать войска в миротворческой миссии.

Премьер-министр Великобритании не планирует приглашать путина на саммит G20 в 2027 году

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что президента россии владимира путина не пригласят на саммит G20 в следующем году в Великобритании. Об этом сообщило издание The Economist, пишет УНН.

Детали

На вопрос журналиста о том, будет ли путин приглашён принять участие во встрече лидеров государств G20 в 2027 году, глава британского правительства ответил "нет".

При этом Бёрнем пообещал оказывать военную и финансовую поддержку Украине до тех пор, пока будет продолжаться война страны с Россией, и заявил о готовности направить британские войска в состав будущих миротворческих сил, если будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий.

Напомним

Трамп заявил, что готов пригласить Зеленского на саммит G20 в декабре в Майами. Он также сказал, что США близки к соглашению о завершении войны РФ против Украины.

Возвращение Путина на саммит G20 «нормализует» военные преступления РФ в Украине — Каллас01.11.26, 00:26 • 13044 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
The Economist
Великобритания
Украина