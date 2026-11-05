Премьер-министр Великобритании не планирует приглашать путина на саммит G20 в 2027 году
Киев • УНН
Энди Бернэм заявил, что путина не пригласят на саммит G20 в Великобритании. Лондон будет поддерживать Украину и готов задействовать войска в миротворческой миссии.
Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что президента россии владимира путина не пригласят на саммит G20 в следующем году в Великобритании. Об этом сообщило издание The Economist, пишет УНН.
Детали
На вопрос журналиста о том, будет ли путин приглашён принять участие во встрече лидеров государств G20 в 2027 году, глава британского правительства ответил "нет".
При этом Бёрнем пообещал оказывать военную и финансовую поддержку Украине до тех пор, пока будет продолжаться война страны с Россией, и заявил о готовности направить британские войска в состав будущих миротворческих сил, если будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий.
Напомним
Трамп заявил, что готов пригласить Зеленского на саммит G20 в декабре в Майами. Он также сказал, что США близки к соглашению о завершении войны РФ против Украины.
Возвращение Путина на саммит G20 «нормализует» военные преступления РФ в Украине — Каллас01.11.26, 00:26 • 13044 просмотра