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"Без проблем": Трамп заявив про готовність запросити Зеленського на саміт G20

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Трамп заявив, що готовий запросити Зеленського на саміт G20 у грудні в Маямі. Він також сказав, що США близькі до угоди про завершення війни рф проти України.

"Без проблем": Трамп заявив про готовність запросити Зеленського на саміт G20

Президент США Дональд Трамп заявив, що запросить Зеленського на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі. Про це повідомляє УНН із посиланням на коментар глави Білого дому.

Деталі

За словами Трампа, він не бачить жодних перешкод для участі українського лідера у зустрічі.

Так, я б із задоволенням. Без проблем

- сказав глава Білого дому.

Він також зазначив, що Сполучені Штати наближають досягнення домовленостей стосовно завершення війни в Україні.

"Думаю, ми дуже близькі до укладення угоди, і раніше я такого не говорив. Раніше я так не казав. ... Між двома лідерами була величезна ненависть. ... Але, думаю, є дуже хороші шанси, що нам вдасться владнати це питання", - додав Трамп.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський побоюється спроби нового розподілу сфер впливу внаслідок майбутньої зустрічі США, Китаю та росії, подібно тому, як сталось внаслідок Ялтинської конференції 1945 року.

Рубіо допустив запрошення Зеленського на саміт G20, але рішення за Трампом31.10.26, 22:00 • 16426 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна