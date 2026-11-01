"Без проблем": Трамп заявил о готовности пригласить Зеленского на саммит G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Зеленского на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарий главы Белого дома.

Детали

По словам Трампа, он не видит никаких препятствий для участия украинского лидера во встрече.

Да, я был бы очень рад. Без проблем - сказал глава Белого дома.

Он также отметил, что Соединенные Штаты приближают достижение договоренностей относительно завершения войны в Украине.

"Думаю, мы очень близки к заключению сделки, и раньше я такого не говорил. Раньше я так не говорил. ... Между двумя лидерами была огромная ненависть. ... Но, думаю, есть очень хорошие шансы, что нам удастся урегулировать этот вопрос", - добавил Трамп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский опасается попытки нового раздела сфер влияния в результате будущей встречи США, Китая и россии, подобно тому, как это произошло в результате Ялтинской конференции 1945 года.

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