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Рубио допустил приглашение Зеленского на саммит G20, но решение за Трампом

Киев • УНН

 • 4396 просмотра

Марко Рубио не исключил участия Зеленского в саммите G20 при условии положительного результата. Окончательное решение примет Трамп.

Рубио допустил приглашение Зеленского на саммит G20, но решение за Трампом

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, если это даст "что-то позитивное". В то же время окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Об этом Рубио заявил на пресс-конференции в Атланте по итогам встречи глав МИД стран G20, передает УНН.

Детали

Это встреча на уровне лидеров, и решение по этому поводу должен принять президент. Я бы этого не исключал, особенно если в результате участия Зеленского может произойти что-то позитивное, но сегодня у меня нет никаких объявлений по этому поводу

- сказал Рубио.

Отдельно он отметил, что российско-украинская война "не находится на стадии мирного урегулирования".

Мы и дальше будем пытаться понять, сможем ли мы достичь соглашения. Но я здесь не для того, чтобы говорить вам, что мы находимся на пороге этого, но, надеюсь, мы на пороге

- заявил Рубио.

Напомним

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио назвал "очень мудрым" решение президента Дональда Трампа временно ослабить санкционное давление на россию в контексте "дизельной сделки".

В то же время, по данным The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с российского государственного инвестиционного фонда.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Марко Рубио
The New York Times
Дональд Трамп
Владимир Зеленский