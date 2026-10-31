Рубио допустил приглашение Зеленского на саммит G20, но решение за Трампом

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, если это даст "что-то позитивное". В то же время окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Об этом Рубио заявил на пресс-конференции в Атланте по итогам встречи глав МИД стран G20, передает УНН.

Детали

Это встреча на уровне лидеров, и решение по этому поводу должен принять президент. Я бы этого не исключал, особенно если в результате участия Зеленского может произойти что-то позитивное, но сегодня у меня нет никаких объявлений по этому поводу - сказал Рубио.

Отдельно он отметил, что российско-украинская война "не находится на стадии мирного урегулирования".

Мы и дальше будем пытаться понять, сможем ли мы достичь соглашения. Но я здесь не для того, чтобы говорить вам, что мы находимся на пороге этого, но, надеюсь, мы на пороге - заявил Рубио.

Напомним

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио назвал "очень мудрым" решение президента Дональда Трампа временно ослабить санкционное давление на россию в контексте "дизельной сделки".

В то же время, по данным The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с российского государственного инвестиционного фонда.