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The New York Times

Рубіо назвав "мудрим" рішення Трампа послабити санкції проти росії

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Марко Рубіо підтримав тимчасове послаблення санкцій для експорту російського дизеля. За його словами, це збільшить пропозицію й стримає ціни.

Рубіо назвав "мудрим" рішення Трампа послабити санкції проти росії

Державний секретар США Марко Рубіо назвав "дуже мудрим" рішення президента Дональда Трампа тимчасово послабити санкційний тиск на росію в контексті "дизельної угоди". Про це повідомляє NTV, інформує УНН.

Деталі

За словами Рубіо, це має допомогти збільшити постачання енергоносіїв на світовий ринок і вплинути на ціни.

Ми усвідомлюємо вплив цієї війни на світову економіку. Тому я вважаю, що рішення президента дозволити додаткові поставки енергії на світовий ринок на короткий період є дуже мудрим

- сказав держсекретар США.

Він додав, що "це не тільки вигідно нам, хоча, безумовно, допомагає і Сполученим Штатам, але й є важливим фактором, враховуючи високі світові ціни на дизельне паливо".

Нагадаємо

9 жовтня Мінфін США видав тимчасову ліцензію на постачання російського дизпалива на світовий ринок. Вона діятиме до 7 квітня 2027 року.

Перший танкер із російським дизелем відправився до США - Reuters23.10.26, 11:43 • 4584 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки