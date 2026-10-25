Рубіо назвав "мудрим" рішення Трампа послабити санкції проти росії
Київ • УНН
Марко Рубіо підтримав тимчасове послаблення санкцій для експорту російського дизеля. За його словами, це збільшить пропозицію й стримає ціни.
Державний секретар США Марко Рубіо назвав "дуже мудрим" рішення президента Дональда Трампа тимчасово послабити санкційний тиск на росію в контексті "дизельної угоди". Про це повідомляє NTV, інформує УНН.
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За словами Рубіо, це має допомогти збільшити постачання енергоносіїв на світовий ринок і вплинути на ціни.
Ми усвідомлюємо вплив цієї війни на світову економіку. Тому я вважаю, що рішення президента дозволити додаткові поставки енергії на світовий ринок на короткий період є дуже мудрим
Він додав, що "це не тільки вигідно нам, хоча, безумовно, допомагає і Сполученим Штатам, але й є важливим фактором, враховуючи високі світові ціни на дизельне паливо".
Нагадаємо
9 жовтня Мінфін США видав тимчасову ліцензію на постачання російського дизпалива на світовий ринок. Вона діятиме до 7 квітня 2027 року.
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