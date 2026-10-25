Рубио назвал «мудрым» решение Трампа ослабить санкции против России

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал «очень мудрым» решение президента Дональда Трампа временно ослабить санкционное давление на Россию в контексте «дизельной сделки». Об этом сообщает NTV, информирует УНН.

Детали

По словам Рубио, это должно помочь увеличить поставки энергоносителей на мировой рынок и повлиять на цены.

Мы осознаём влияние этой войны на мировую экономику. Поэтому я считаю, что решение президента разрешить дополнительные поставки энергии на мировой рынок на короткий период является очень мудрым - сказал госсекретарь США.

Он добавил, что «это выгодно не только нам, хотя, безусловно, помогает и Соединённым Штатам, но и является важным фактором, учитывая высокие мировые цены на дизельное топливо».

Напомним

9 октября Минфин США выдал временную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года.

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