Рубио назвал «мудрым» решение Трампа ослабить санкции против России

$45.0550.44
ukenru
00:26 • 6162 просмотра
Украина перешла на зимнее время: часы перевели на час назад
21:28 • 14294 просмотра
Россия ударила реактивным дроном по Харькову: есть погибший
24 октября, 20:34 • 16198 просмотра
Украина физически не может использовать Starlink для дальних ударов — «Флеш» ответил МаскуPhoto
24 октября, 15:37 • 29005 просмотра
В Киеве произошла стрельба, есть погибший и раненый
24 октября, 14:19 • 28881 просмотра
Дожди в нескольких областях и туманы на западе: какой будет погода в Украине 25 октябряPhoto
24 октября, 11:43 • 33248 просмотра
Всего 24 ракеты для Patriot за 90 дней - Зеленский раскрыл объемы поставок
24 октября, 10:47 • 33647 просмотра
Зеленский ввёл санкции против причастных к производству российской баллистики
24 октября, 09:44 • 28556 просмотра
95% брони для ОПК и энергетики и координационный центр - разъяснили изменения в бронировании
24 октября, 08:37 • 26163 просмотра
Скорость Starlink восстановлена, до более чем 400 км/ч - министр обороны
24 октября, 08:20 • 24253 просмотра
Силы обороны поразили связанные с ракетной программой рф производства и самолёт - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.5м/с
89%
755мм
Популярные новости
alyona alyona перенесла операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась на хирургическое вмешательствоPhoto24 октября, 17:07 • 18769 просмотра
Враг ударил по Синельниково — трое погибших и восемь раненых, в том числе ребёнок 24 октября, 17:22 • 7614 просмотра
Россия впервые допустила иностранного посланника к украинским пленным — Лубинец24 октября, 18:26 • 8394 просмотра
Маск заявил, что Украина нарушила правила использования Starlink для ударов беспилотниками24 октября, 19:26 • 5694 просмотра
Осколки дронов повредили автомобиль в центре Киева, есть пострадавший24 октября, 20:14 • 4076 просмотра
публикации
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод24 октября, 10:00 • 35151 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 55418 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 55703 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
23 октября, 10:30 • 49536 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?23 октября, 07:42 • 55317 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Мелания Трамп
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Днепропетровская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
alyona alyona перенесла операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась на хирургическое вмешательствоPhoto24 октября, 17:07 • 18793 просмотра
Дрейк отметил 40-летие выступлением Backstreet Boys и подарками для гостей24 октября, 15:56 • 20307 просмотра
Квентин Тарантино показал первые 17 минут продолжения «Однажды в Голливуде»Video24 октября, 13:31 • 25046 просмотра
Арнольд Шварценеггер посоревновался с сыном в вырезании тыкв к ХэллоуинуPhoto24 октября, 10:41 • 30510 просмотра
Япония вводит исторические изменения для 1500-летней императорской монархии 24 октября, 09:10 • 31422 просмотра
Актуальное
Старлинк
Социальная сеть
Х-101
Северный поток — 2
The New York Times

Рубио назвал «мудрым» решение Трампа ослабить санкции против России

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Марко Рубио поддержал временное ослабление санкций для экспорта российского дизельного топлива. По его словам, это увеличит предложение и сдержит цены.

Рубио назвал «мудрым» решение Трампа ослабить санкции против России

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал «очень мудрым» решение президента Дональда Трампа временно ослабить санкционное давление на Россию в контексте «дизельной сделки». Об этом сообщает NTV, информирует УНН.

Детали

По словам Рубио, это должно помочь увеличить поставки энергоносителей на мировой рынок и повлиять на цены.

Мы осознаём влияние этой войны на мировую экономику. Поэтому я считаю, что решение президента разрешить дополнительные поставки энергии на мировой рынок на короткий период является очень мудрым

- сказал госсекретарь США.

Он добавил, что «это выгодно не только нам, хотя, безусловно, помогает и Соединённым Штатам, но и является важным фактором, учитывая высокие мировые цены на дизельное топливо».

Напомним

9 октября Минфин США выдал временную лицензию на поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Она будет действовать до 7 апреля 2027 года.

Первый танкер с российским дизельным топливом отправился в США - Reuters23.10.26, 11:43 • 4584 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Марко Рубио
Дональд Трамп
Соединённые Штаты