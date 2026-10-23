Первый танкер с российским дизельным топливом отправился в США - Reuters

Танкер под флагом Мальты, перевозящий 40 000 метрических тонн российского дизельного топлива, направляется в Нью-Йорк в США, после соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на данные LSEG 23 октября сообщает Reuters, пишет УНН.

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Трамп предпринял несколько шагов, надеясь снизить цены на дизельное топливо накануне промежуточных выборов в США 3 ноября, включая отмену частей нового закона о санкциях против россии и угрозу Европе запретить экспорт дизельного топлива из США, если страны не выделят больше топлива из своих чрезвычайных резервов, отмечает издание.

22 октября, согласно данным судоходства, танкер среднего размера Agioi Fanendes был загружен 40 000 метрических тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы в российском балтийском порту Приморск. Ожидается, что он прибудет в Соединённые Штаты 7 ноября.

россия согласилась отменить самовведённый запрет на экспорт дизельного топлива и поставлять это топливо на мировые рынки, включая США, после соглашения, достигнутого между главой кремля владимиром путиным и Трампом.

9 октября Трамп объявил, что россия немедленно экспортирует 300 000 метрических тонн, или 2,25 миллиона баррелей, затем 500 000 тонн в ноябре и 1 миллион тонн "сразу после этого".

россия сможет увеличить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 миллиона тонн в месяц к концу года, что является обычным объёмом экспорта этого топлива в стране, заявил на прошлой неделе вице-премьер-министр рф александр новак.

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На прошлой неделе партии дизельного топлива на экспорт были загружены в российском балтийском порту Приморск, но их конечные пункты назначения неизвестны; большинство судов указывают Гибралтар, Атлантическое побережье или Порт-Саид, согласно данным LSEG.

С момента вступления в силу полного эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов в феврале 2023 года из-за войны в Украине россия экспортировала дизельное топливо преимущественно в Бразилию и Турцию, а также в африканские страны, отмечает издание.

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