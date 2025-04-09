Зеленский назвал форматы силы Украины, которые должны быть обеспечены для проигрыша террора рф

Президент Зеленский заявил, что для того, чтобы российский террор проиграл, необходимо обеспечить все форматы украинской силы, включая экономическую стабильность, давление партнеров на россию и как можно более сильную глобальную консолидацию.