Украина заняла 73-ю позицию в рейтинге самых сильных паспортов мира, разделив ее с Колумбией, Тувалу и Сальвадором. Первое место получила Ирландия, обогнав другие европейские страны.
Европейский вещательный союз (EBU) требует от Эрики Викман изменить костюм и постановку, считая их слишком откровенными. Певица вынуждена подчиниться правилам конкурса.
Европейский вещательный союз запретил использование мальтийского слова kant в песне представительницы Мальты Мирианы Конте. Мальтийский вещатель должен до 10 марта изменить текст песни или выбрать новую композицию.
Лидер крупнейшей партии Болгарии ГЕРБ Бойко Борисов отказался поддержать подписание соглашения о безопасности с Украиной. Временное правительство обратилось за мандатом в парламент, но Борисов заявил об изменении ситуации и нецелесообразности соглашения.
Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал российского министра преступником и покинул зал заседаний ОБСЕ перед его выступлением. За украинским министром последовал ряд иностранных дипломатов.
Мальта аннулировала визу марии захаровой для участия в министерской встрече ОБСЕ 5-6 декабря. МИД рф назвал это беспрецедентным случаем и пообещал уделить этому «особое внимание».
Запросы на получение «золотых виз» от американцев выросли на 400% за неделю после победы Трампа. Самой популярной программой среди американцев является Portugal's Golden Residence Permit Program с минимальными инвестициями от 250 000 евро.
12 стран ЕС призвали Еврокомиссию поддержать создание энергетических объединений для снижения цен на энергоносители. Они представили совместный документ на встрече министров энергетики ЕС, подчеркивая важность трансграничного сотрудничества.
NAVI победили в юбилейном мировом турнире по CS2.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 24 сентября. Он представит "план победы" во время визита в США, когда мировые лидеры соберутся на ежегодную встречу Генассамблеи ООН.
Роберта Метсола была переизбрана на должность президента Европейского парламента еще на два с половиной года до 2027 года, получив 562 голоса в первом туре.
В 2024 году международные туристические расходы в Европе достигли рекордных 800 миллиардов евро, что на 37% больше, чем до пандемии, благодаря росту спроса со стороны американских и восточноазиатских путешественников.
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.
В ЕС отмечают быстро формирующийся консенсус относительно предпочтительных имен на высшие руководящие посты в ЕС: называют Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве президента Европейской комиссии, Антониу Кошту в качестве президента Европейского совета, Роберту Метсолу в качестве главы Европейского парламента и Кайю Каллас в качестве главы дипломатии ЕС.
На выборах в Европейский парламент в Германии консервативный блок ХДС / ХСС получил около 30% голосов.
Граждане Словакии, Италии, Латвии и Мальты голосуют за депутатов Европейского парламента 8 июня, в то время как Германия и большинство других государств ЕС проголосуют 9 июня.
Президент Франции Макрон предостерегает от неявки на евровыборы в эти выходные. По его расчетам, это сыграет на руку ультраправым, набирающим силу.
Страны ЕС намерены в течение нескольких недель достичь согласия относительно следующего пакета санкций против россии, направленных на "теневой флот" нефтяных танкеров москвы, запрет реэкспорта российского сжиженного газа и введение индивидуальных санкций против более 100 человек, причастных к депортации украинцев и производства оружия.
Нейтральные страны, которые пользуются защитой НАТО, но не являются ее членами, должны присоединиться к военному Альянсу, считает министр обороны Британии Грант Шаппс.
Ирландия намерена объявить о признании Палестины государством в среду, 22 мая.
Европейский Союз планирует предоставить Украине широкие обязательства в сфере безопасности, включая политическую, военную, экономическую помощь и поддержку в восстановлении, до начала июля, но за исключением прямого военного участия ЕС в боевых действиях против России.
90% замороженных российских активов на сумму около 192 миллиардов евро, хранящихся в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear, будут направлены на поддержку Украины, тогда как остальные 10% пойдут на нужды ЕС, оставляя неиспользованной значительную часть из общих 220 миллиардов евро замороженных российских активов в финансовой системе ЕС.
путин во время своей инаугурационной речи заявил, что москва "не отказывается от диалога с западными странами" и говорил о рф.
Брюссель рассматривает возможность позволить нейтральным странам ЕС отказаться от использования замороженных российских активов для закупки оружия для Украины, тогда как члены G7, такие как Германия, Франция и Италия, сохраняют осторожность из-за юридических и финансовых рисков.
Некоторые члены Европарламента подрабатывают "на стороне", работая по совместительству в частных компаниях, что вызывает беспокойство относительно потенциального конфликта интересов и влияния на формирование политики ЕС.
Министры сельского хозяйства ЕС планируют увеличить максимальный размер минимальной государственной помощи до 50 000 евро на одно хозяйство на три года, чтобы поддержать аграрный сектор на фоне продолжающихся рыночных потрясений.
Президент Зеленский заявил, что для того, чтобы российский террор проиграл, необходимо обеспечить все форматы украинской силы, включая экономическую стабильность, давление партнеров на россию и как можно более сильную глобальную консолидацию.
Зеленский и президент Швейцарии Амхерд обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии в июне, продолжив работу над реализацией Формулы мира, основанной на предыдущих встречах советников по национальной безопасности.
По состоянию на февраль 2024 года 4,2 миллиона украинцев, что составляет 98% всех получателей, получили временную защиту в ЕС с начала полномасштабного вторжения России.
Украинские бадминтонисты завоевали золото в смешанном парном разряде и бронзу в женском парном разряде на международном турнире Malta International, а также серебро на турнире Kazakhstan International Challenge.