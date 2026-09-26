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Эрика Колесниченко представит Украину на Детском Евровидении — 2026 на Мальте

Киев • УНН

 • 1432 просмотра

11-летняя Эрика Колесниченко из Белой Церкви победила в нацотборе с песней "НЕ колыбельная". Конкурс состоится на Мальте.

Эрика Колесниченко представит Украину на Детском Евровидении — 2026 на Мальте
Эрика Колесниченко, победительница нацотбора "Детского Евровидения — 2026". ФОТО: Суспільне

Эрика Колесниченко представит Украину на «Детском Евровидении 2026», которое состоится на Мальте. Она победила в национальном отборе с песней «НЕ колыбельная», пишет УНН.

Подробности

Финал Национального отбора на Детское Евровидение состоялся в формате телевизионного концерта. Победителя определили по результатам голосования жюри и зрителей в «Дії».

В финале выступили шестеро участников: девятилетняя Анастасия Пошедина — «Крылья», 12-летний Роман Дорошенко — Say Hello, 11-летняя Эрика Колесниченко — «НЕ колыбельная», 10-летний Дмитрий Карабет — «Мама», 12-летний Марко Сердинский — «Горы», 11-летняя Злата Солоненко — Who Am I.

Украину на Детском Евровидении 2026 представит Эрика Колесниченко из города Белая Церковь. После объявления результатов артистка не смогла сдержать слез. «Это самый прекрасный момент в моей жизни», — сказала победительница. Эрика получила 5 баллов от жюри и 6 баллов в голосовании в приложении «Дія». Песню «НЕ колыбельная» написала Светлана Тарабарова.

Напомним

Детское Евровидение-2026 состоится на Мальте 24 октября и пройдет в зале MFCC в поселке Та-Кали.

В прошлом году представительница Франции Lou Deleuze одержала победу на Детском Евровидении-2025 в Грузии с песней Ce Monde, набрав 248 баллов. Украинка София Нерсесян с песней «Мотанка» заняла второе место со 177 баллами.

Казахстан не допустили до «Евровидения-2027», несмотря на заявку на полноправное членство в EBU11.09.26, 02:18 • 5033 просмотра

Ольга Розгон

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Мальта
Украина