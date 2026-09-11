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Казахстан не допустили до «Евровидения-2027», несмотря на заявку на полноправное членство в EBU

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Казахстан не дебютирует на взрослом «Евровидении-2027» из-за несоответствия вещателя требованиям полноправного членства в EBU. «Хабар» остался ассоциированным членом.

Казахстан не допустили до «Евровидения-2027», несмотря на заявку на полноправное членство в EBU

Казахстан не сможет дебютировать на взрослом песенном конкурсе «Евровидение» в 2027 году после того, как его государственный вещатель «Хабар» не выполнил требования для получения полноправного членства в Европейском вещательном союзе. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

В EBU объяснили, что Казахстан не входит в Европейскую вещательную зону, не является членом Совета Европы и не имеет официального статуса наблюдателя в организации.

Таким образом, агентство «Хабар» в настоящее время не соответствует требованиям для полноправного членства

— заявили в Европейском вещательном союзе.

Канада смогла, Казахстан — нет

«Хабар» остается ассоциированным членом EBU. Казахстан уже 5 раз участвовал в Детском «Евровидении» — с 2018 по 2022 год, дважды заняв 2-е место. Однако ассоциированное членство не дает автоматического права выступать на взрослом конкурсе.

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При этом географическое расположение не является определяющим критерием. Австралия участвует в «Евровидении» по специальному приглашению, а Канада после изменения правил стала полноправным членом EBU и должна дебютировать на конкурсе в 2027 году. Канада соответствует требованиям, в частности благодаря статусу наблюдателя в Совете Европы.

Таким образом, Казахстан пока остается за пределами основного «Евровидения», а его вещатель сохраняет лишь статус ассоциированного члена EBU. В союзе не уточнили, сможет ли страна получить возможность присоединиться к конкурсу в будущем.

«Евровидение» хочет изменить правила голосования из-за политических кампаний15.08.26, 16:16 • 3871 просмотр

Степан Гафтко

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