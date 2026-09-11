Казахстан не допустили до Євробачення-2027, попри заявку на повноправне членство в EBU

Казахстан не зможе дебютувати на дорослому пісенному конкурсі Євробачення у 2027 році після того, як його державний мовник "Хабар" не пройшов вимоги для отримання повноправного членства в Європейському мовному союзі. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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У EBU пояснили, що Казахстан не входить до Європейської мовної зони, не є членом Ради Європи та не має офіційного статусу спостерігача в організації.

Таким чином, агентство "Хабар" наразі не відповідає вимогам для повноправного членства – заявили в Європейському мовному союзі.

Канада змогла, Казахстан – ні

"Хабар" залишається асоційованим членом EBU. Казахстан уже 5 разів брав участь у Дитячому Євробаченні – з 2018 до 2022 року, двічі посівши 2 місце. Однак асоційоване членство не дає автоматичного права виступати на дорослому конкурсі.

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При цьому географічне розташування не є визначальним критерієм. Австралія бере участь у Євробаченні за спеціальним запрошенням, а Канада після зміни правил стала повноправним членом EBU та має дебютувати на конкурсі у 2027 році. Канада відповідає вимогам, зокрема завдяки статусу спостерігача в Раді Європи.

Таким чином, Казахстан поки залишається поза основним Євробаченням, а його мовник зберігає лише статус асоційованого члена EBU. У союзі не уточнили, чи зможе країна отримати можливість приєднатися до конкурсу в майбутньому.

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