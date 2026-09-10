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The Guardian

Україна запровадила спеціальний прикордонний режим у кілометровій зоні на кордоні з рф та білоруссю

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

Уряд обмежив в’їзд, перебування та роботи в кілометровій прикордонній смузі з рф і білоруссю. Виняток - оборона та охорона кордону.

Україна запровадила спеціальний прикордонний режим у кілометровій зоні на кордоні з рф та білоруссю

Кабінет Міністрів України запровадив спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі вздовж державного кордону з Росією та Білоруссю. Рішення передбачає додаткові обмеження для перебування людей і проведення робіт у цій зоні. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише УНН.

Деталі

Відповідно до рішення уряду, у межах кілометрової смуги вздовж кордону встановлюються додаткові правила перебування та пересування. Зокрема, обмеження стосуються в'їзду, перебування і проведення робіт, які не пов'язані із забезпеченням оборони та захисту державного кордону.

Спеціальний режим поширюється на ділянки державного кордону України з росією та білоруссю. Його запровадження пов'язане з необхідністю посилити контроль за прикордонною територією та забезпечити безпеку в умовах повномасштабної війни.

Державна прикордонна служба наголосила, що встановлений режим має регулювати доступ до територій, які безпосередньо прилягають до державного кордону. Водночас обмеження не стосуються діяльності, необхідної для оборони України, захисту державного кордону та виконання відповідних службових завдань.

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Ольга Розгон

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