Фінляндія відгородилася від росії: Гельсінкі завершило масштабний проєкт на 200 км

Фінляндія завершила будівництво близько 200 кілометрів загороджувальних споруд уздовж кордону з росією. Про це повідомляє УНН із посиланням на фінські ЗМІ та урядові джерела.

Проєкт, який реалізовували протягом кількох років після різкого погіршення безпекової ситуації та випадків інструменталізованої міграції з боку рф, обійшовся приблизно у 356 млн євро.

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Офіційна церемонія завершення проєкту відбулася 7 вересня в районі прикордонного переходу Нуйямаа поблизу Лаппеенранти. У ній взяли участь міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, керівництво Прикордонної служби та представники компаній-підрядників.

Загальна протяжність сухопутного кордону Фінляндії з росією становить близько 1340 км. Огорожа покриває приблизно 200 км, або близько 15% кордону. Водночас йдеться не про суцільну конструкцію, а про десятки окремих ділянок у районах, які фінська влада вважає найбільш уразливими для незаконного або масового перетину кордону.

Близько 140 км загороджень збудували на південному сході країни та у регіоні Кюменлааксо, ще 35 км – у Північній Карелії, а близько 25 км – у Кайнуу, Койллісмаа та Лапландії. Висота основної огорожі сягає приблизно 4,5 метра. Система також включає камери спостереження, освітлення, датчики, гучномовці, патрульні дороги та очищену від рослинності смугу вздовж кордону. Технічні засоби мають автоматично повідомляти прикордонників про підозрілу активність.

Проєкт почали готувати восени 2022 року, а першу пілотну ділянку біля Іматри почали будувати навесні 2023-го. Масштабні роботи розгорнулися у 2024 році. За останніми оцінками, загальна вартість будівництва становила близько 356 млн євро, що приблизно на 22 млн євро менше від початково передбаченого бюджету. Щорічне утримання системи оцінюють приблизно у 1,5 млн євро.

Однією з головних причин спорудження огорожі фінська влада називала загрозу так званої інструменталізованої міграції. Восени 2023 року на прикордонні пункти з боку росії почали масово прибувати громадяни третіх країн без необхідних документів.

За даними Reuters, з серпня по грудень 2023 року через російсько-фінський кордон прибули близько 1300 шукачів притулку. Гельсінкі звинувачував москву у навмисному спрямуванні мігрантів до кордону з метою політичного тиску. росія ці звинувачення заперечувала. Після цього Фінляндія закрила сухопутні пункти пропуску на кордоні з рф. Вони залишаються закритими й зараз. У червні 2026 року уряд Фінляндії вирішив зберегти обмеження на невизначений термін через ризик повторення інструменталізованої міграції.

Крім того, на початку вересня фінський уряд запропонував продовжити до кінця 2028 року дію спеціального закону про безпеку кордону, який за надзвичайних обставин дозволяє тимчасово обмежувати прийом заяв на міжнародний захист на окремих ділянках.

Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен також не виключила, що у майбутньому Фінляндія може побудувати додаткові ділянки огорожі та залучити до їх фінансування кошти Європейського Союзу.

Нагадаємо

Місяцем раніше Іспанія запровадила прикордонний контроль на всіх повітряних та морських перетинах з Італією через суперечку щодо мігрантів. Італія раніше призупинила Шенгенську угоду, посилаючись на наплив мігрантів до Сеути.