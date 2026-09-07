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До €45 млрд у 2026 році: які умови має виконати Україна для отримання фінансування ЄС

Київ • УНН

 • 2438 перегляди

Уряд планує до 1 листопада ухвалити необхідні рішення для доступу України до фінансування. Пакет Ukraine Support Loan на 2026–2027 роки становить €90 млрд.

До €45 млрд у 2026 році: які умови має виконати Україна для отримання фінансування ЄС

Український уряд планує до 1 листопада ухвалити необхідні рішення для виконання зобов’язань перед Європейським Союзом у межах Ukraine Plan та нового механізму макрофінансової допомоги, щоб отримати дотації. Про це 7 вересня повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН

Від своєчасного виконання реформ залежить доступ України до мільярдів євро бюджетної підтримки, тоді як загальний кредитний пакет ЄС на 2026–2027 роки становить 90 млрд євро. Окремо, за оцінкою Президента Володимира Зеленського, від 44 рішень уряду залежить близько 15 млрд доларів партнерського фінансування, а ще близько 15 млрд доларів пов’язані з рішеннями Верховної Ради. 

Деталі

Голова українського уряду Сергій Корецький  повідомив, що 7 вересня обговорив із єврокомісаром з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом фінансову підтримку України у 2026–2027 роках. За словами керівника  Кабміну, його підлеглі працюють над виконанням зобов’язань, передбачених Ukraine Plan та Меморандумом про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги.

"Розраховуємо повною мірою використати фінансові ресурси, передбачені відповідними інструментами. Необхідні урядові рішення плануємо ухвалити до 1 листопада. Паралельно працюємо з Верховною Радою над ухваленням необхідних законодавчих актів", — заявив Корецький. 

Про які суми йдеться

Одне із ключових джерел фінансування України на найближчі два роки — Ukraine Support Loan. ЄС погодив кредит Україні обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Орієнтовно 60 млрд євро з цієї суми мають спрямувати на військову та оборонно-промислову підтримку, а близько 30 млрд євро — на загальну бюджетну допомогу. 

На 2026 рік Україні відкрили доступ до фінансування обсягом до 45 млрд євро. З них 28,3 млрд євро призначені для підтримки оборонно-промислових спроможностей, а ще 16,7 млрд євро — для підтримки державного бюджету. 

Бюджетні 16,7 млрд євро, своєю чергою, розділені на дві частини: до 8,35 млрд євро мають надійти як макрофінансова допомога, ще до 8,35 млрд євро — через механізм Ukraine Facility. 

Макрофінансові 8,35 млрд євро передбачено виплачувати трьома частинами: 3,2 млрд євро, 3,7 млрд євро та 1,45 млрд євро. Перший транш у розмірі 3,2 млрд євро Європейська комісія перерахувала Україні 25 червня. 

Водночас ці кошти не надходять Україні автоматично. Перед наступними виплатами Єврокомісія оцінює виконання узгоджених реформ та інших умов.

Що Україна повинна зробити, щоб отримати гроші

У Меморандумі про взаєморозуміння між Україною та ЄС прописали конкретний перелік законодавчих та урядових рішень.

Зокрема, йдеться про зміни у податковій політиці. Україна зобов’язалася врегулювати оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, а також скасувати податкове звільнення для імпортних посилок, за винятком товарів для потреб безпеки й оборони. Серед зобов’язань також передбачено наближення корпоративного оподаткування до правил ЄС щодо протидії ухиленню від податків. 

Окремий блок стосується реформи системи оцінки майна, поліпшення адміністрування ПДВ та підвищення рівня дотримання податкового законодавства. 

У сфері державних фінансів уряд має, зокрема, розвивати нову систему управління публічними інвестиціями, інтегрувати пов’язані з ними інформаційні системи з DREAM, Prozorro, державним бюджетом та системою Казначейства.

Також Кабмін має затвердити Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки. Вона повинна містити розрахунки доходів, видатків, дефіциту та державного боргу, узгоджені з фіскальними цілями, погодженими з МВФ. Передбачено і проведення оглядів державних видатків з пошуком можливостей для їх оптимізації. 

Серед інших умов — подальше реформування митної системи та наближення українського митного законодавства до Митного кодексу ЄС, цифровізація Державної митної служби та посилення інституцій державного фінансового контролю.

Для наступного етапу фінансування Меморандум передбачає також підготовку змін до спрощеної системи оподаткування. Реформа має включати боротьбу зі штучним дробленням бізнесу, зміни правил перебування на спрощеній системі та інші податкові заходи. Очікуваний додатковий фіскальний ефект визначено на рівні щонайменше 70 млрд грн на рік. 

Крім того, Україна повинна підготувати довгострокові розрахунки майбутніх видатків пенсійної системи з урахуванням запланованої пенсійної реформи. 

Антикорупційні реформи — окрема умова

Фінансування також безпосередньо пов’язане з дотриманням Україною принципів верховенства права, ефективних демократичних механізмів та боротьби з корупцією.

Меморандум передбачає  також відсутність "відкату" від антикорупційних заходів, які Україна раніше запровадила в межах програм ЄС або Міжнародного валютного фонду. 

Що станеться, якщо умови не виконати

Перед кожною виплатою українська сторона має надати Єврокомісії документи, які підтверджують виконання відповідних умов. Комісія після цього проводить оцінку і за необхідності може вимагати додаткові підтвердження. У разі негативної оцінки Єврокомісія має право затримати відповідний платіж. Тобто невиконання окремих умов не означає автоматичної втрати всього 90-мільярдного пакета, однак може призвести до затримки або недоотримання конкретних траншів. 

Паралельно діє Ukraine Facility — окремий механізм ЄС на 2024–2027 роки, виплати за яким також пов’язані з виконанням реформ, передбачених Ukraine Plan. У липні ЄС переглянув цей план та додав нові реформаторські кроки, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Додаткове фінансування через Ukraine Facility у 2026 році становить понад 8 млрд євро. 

Від рішень Кабміну та Ради залежить близько $30 млрд — Зеленський

Ще 1 вересня президент України Володимир Зеленський заявляв, що від виконання Україною домовленостей із міжнародними партнерами залежить значний обсяг зовнішнього фінансування.За його словами, уряду необхідно ухвалити 44 рішення, які мають відкрити близько 15 млрд доларів партнерської підтримки.

"Одна частина — це рішення уряду, їх 44 рішення потрібно, і це буде 15 мільярдів доларів. Усе цілком конкретно, уряд забезпечить ухвалення цих рішень до 1 листопада", — заявляв президент. 

Доля ще близько 15 млрд доларів, за словами Зеленського, залежать від роботи Верховної Ради та ухвалення необхідних законів.

Водночас ці близько 30 млрд доларів партнерського фінансування не слід ототожнювати безпосередньо з 30 млрд євро бюджетної складової Ukraine Support Loan. Йдеться про ширший комплекс домовленостей України з міжнародними партнерами, включно з ЄС, МВФ та іншими кредиторами.

Україна та ЄС узгоджуватимуть потреби на 2027 рік

Під час розмови Корецький та Домбровскіс також домовилися посилити співпрацю українських міністерств із генеральними директоратами Єврокомісії та координацію з МВФ й іншими міжнародними партнерами. За словами прем’єра, Україні та партнерам важливо сформувати узгоджену оцінку бюджетних і оборонних потреб держави на 2026–2027 роки.

Окремо глава уряду порушив питання посилення санкційного тиску на росію, контролю за дотриманням обмежень та протидії їх обходу. Також він наголосив, що вступ України до ЄС залишається безумовним пріоритетом, і Київ розраховує на якнайшвидше відкриття решти переговорних кластерів. 

Нагадаємо

Наприкінці липня 2026 року Рада ЄС ухвалила зміни до Ukraine Plan, що додають 8,3 млрд євро кредиту на 2026 рік. Реформи передбачають посилення верховенства права та боротьби з корупцією.

Олександра Василенко

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