До €45 млрд в 2026 году: какие условия должна выполнить Украина для получения финансирования ЕС

Украинское правительство планирует до 1 ноября принять необходимые решения для выполнения обязательств перед Европейским союзом в рамках Ukraine Plan и нового механизма макрофинансовой помощи, чтобы получить гранты. Об этом 7 сентября сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.

От своевременного выполнения реформ зависит доступ Украины к миллиардам евро бюджетной поддержки, тогда как общий кредитный пакет ЕС на 2026–2027 годы составляет 90 млрд евро. Отдельно, по оценке президента Владимира Зеленского, от 44 решений правительства зависит около 15 млрд долларов партнерского финансирования, а еще около 15 млрд долларов связаны с решениями Верховной Рады.

Детали

Глава украинского правительства Сергей Корецкий сообщил, что 7 сентября обсудил с еврокомиссаром по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом финансовую поддержку Украины в 2026–2027 годах. По словам руководителя Кабмина, его подчиненные работают над выполнением обязательств, предусмотренных Ukraine Plan и Меморандумом о взаимопонимании относительно макрофинансовой помощи.

"Рассчитываем в полной мере использовать финансовые ресурсы, предусмотренные соответствующими инструментами. Необходимые правительственные решения планируем принять до 1 ноября. Параллельно работаем с Верховной Радой над принятием необходимых законодательных актов", — заявил Корецкий.

О каких суммах идет речь

Один из ключевых источников финансирования Украины на ближайшие два года — Ukraine Support Loan. ЕС согласовал кредит Украине в объеме 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Ориентировочно 60 млрд евро из этой суммы должны направить на военную и оборонно-промышленную поддержку, а около 30 млрд евро — на общую бюджетную помощь.

На 2026 год Украине открыли доступ к финансированию объемом до 45 млрд евро. Из них 28,3 млрд евро предназначены для поддержки оборонно-промышленных возможностей, а еще 16,7 млрд евро — для поддержки государственного бюджета.

Бюджетные 16,7 млрд евро, в свою очередь, разделены на две части: до 8,35 млрд евро должны поступить в качестве макрофинансовой помощи, еще до 8,35 млрд евро — через механизм Ukraine Facility.

Макрофинансовые 8,35 млрд евро предусмотрено выплачивать тремя частями: 3,2 млрд евро, 3,7 млрд евро и 1,45 млрд евро. Первый транш в размере 3,2 млрд евро Европейская комиссия перечислила Украине 25 июня.

В то же время эти средства не поступают Украине автоматически. Перед последующими выплатами Еврокомиссия оценивает выполнение согласованных реформ и других условий.

Что Украина должна сделать, чтобы получить деньги

В Меморандуме о взаимопонимании между Украиной и ЕС прописали конкретный перечень законодательных и правительственных решений.

В частности, речь идет об изменениях в налоговой политике. Украина обязалась урегулировать налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы, а также отменить налоговое освобождение для импортных посылок, за исключением товаров для нужд безопасности и обороны. Среди обязательств также предусмотрено приближение корпоративного налогообложения к правилам ЕС по противодействию уклонению от уплаты налогов.

Отдельный блок касается реформы системы оценки имущества, улучшения администрирования НДС и повышения уровня соблюдения налогового законодательства.

В сфере государственных финансов правительство должно, в частности, развивать новую систему управления публичными инвестициями, интегрировать связанные с ними информационные системы с DREAM, Prozorro, государственным бюджетом и системой Казначейства.

Также Кабмин должен утвердить Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. Она должна содержать расчеты доходов, расходов, дефицита и государственного долга, согласованные с фискальными целями, согласованными с МВФ. Предусмотрено и проведение обзоров государственных расходов с поиском возможностей для их оптимизации.

Среди других условий — дальнейшее реформирование таможенной системы и приближение украинского таможенного законодательства к Таможенному кодексу ЕС, цифровизация Государственной таможенной службы и усиление институтов государственного финансового контроля.

Для следующего этапа финансирования Меморандум также предусматривает подготовку изменений в упрощённую систему налогообложения. Реформа должна включать борьбу с искусственным дроблением бизнеса, изменения правил пребывания на упрощённой системе и другие налоговые меры. Ожидаемый дополнительный фискальный эффект определён на уровне не менее 70 млрд грн в год.

Кроме того, Украина должна подготовить долгосрочные расчёты будущих расходов пенсионной системы с учётом запланированной пенсионной реформы.

Антикоррупционные реформы — отдельное условие

Финансирование также непосредственно связано с соблюдением Украиной принципов верховенства права, эффективных демократических механизмов и борьбой с коррупцией.

Меморандум также предусматривает отсутствие «отката» от антикоррупционных мер, которые Украина ранее внедрила в рамках программ ЕС или Международного валютного фонда.

Что произойдёт, если условия не будут выполнены

Перед каждой выплатой украинская сторона должна предоставить Европейской комиссии документы, подтверждающие выполнение соответствующих условий. После этого Комиссия проводит оценку и при необходимости может потребовать дополнительные подтверждения. В случае отрицательной оценки Европейская комиссия имеет право задержать соответствующий платёж. То есть невыполнение отдельных условий не означает автоматической потери всего 90-миллиардного пакета, однако может привести к задержке или недополучению конкретных траншей.

Параллельно действует Ukraine Facility — отдельный механизм ЕС на 2024–2027 годы, выплаты по которому также связаны с выполнением реформ, предусмотренных Ukraine Plan. В июле ЕС пересмотрел этот план и добавил новые реформаторские шаги, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Дополнительное финансирование через Ukraine Facility в 2026 году составляет более 8 млрд евро.

От решений Кабмина и Рады зависит около $30 млрд — Зеленский

Ещё 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что от выполнения Украиной договорённостей с международными партнёрами зависит значительный объём внешнего финансирования. По его словам, правительству необходимо принять 44 решения, которые должны открыть около 15 млрд долларов партнёрской поддержки.

«Одна часть — это решения правительства, необходимо принять 44 решения, и это будет 15 миллиардов долларов. Всё совершенно конкретно, правительство обеспечит принятие этих решений до 1 ноября», — заявлял президент.

Судьба ещё около 15 млрд долларов, по словам Зеленского, зависит от работы Верховной рады и принятия необходимых законов.

В то же время эти около 30 млрд долларов партнёрского финансирования не следует напрямую отождествлять с 30 млрд евро бюджетной составляющей Ukraine Support Loan. Речь идёт о более широком комплексе договорённостей Украины с международными партнёрами, включая ЕС, МВФ и других кредиторов.

Украина и ЕС будут согласовывать потребности на 2027 год

Во время разговора Корецкий и Домбровскис также договорились усилить сотрудничество украинских министерств с генеральными директоратами Европейской комиссии и координацию с МВФ и другими международными партнёрами. По словам премьер-министра, Украине и партнёрам важно сформировать согласованную оценку бюджетных и оборонных потребностей государства на 2026–2027 годы.

Отдельно глава правительства поднял вопрос усиления санкционного давления на Россию, контроля за соблюдением ограничений и противодействия их обходу. Он также подчеркнул, что вступление Украины в ЕС остаётся безусловным приоритетом, и Киев рассчитывает на скорейшее открытие остальных переговорных кластеров.

Напомним

В конце июля 2026 года Совет ЕС одобрил изменения в Ukraine Plan, которые добавляют 8,3 млрд евро кредита на 2026 год. Реформы предусматривают усиление верховенства права и борьбы с коррупцией.