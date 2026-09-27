Александар Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии

Президент Сербии Александар Вучич объявил о своей отставке с должности. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

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Он заявил, что намерен возглавить предвыборную кампанию на предстоящих парламентских выборах. В случае победы Вучич планирует занять должность премьер-министра, но уйдет с поста президента.

Напомним

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что уйдет в отставку до конца сентября, чтобы иметь возможность принять участие в предвыборной кампании перед выборами 25 октября.

Также УНН сообщал, что 9 сентября Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы в Народную скупщину на 25 октября.