США рассматривают возможность военной операции на Кубе в ближайшие месяцы — CBS

Резерв армии США проверяет возможность предоставления Южному командованию подразделений военной полиции, медицинских, инженерных и логистических подразделений в рамках планирования потенциальных действий в отношении Кубы. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на договорённость с Гаваной без применения военной силы. Об этом сообщает CBS News, передаёт УНН.

Детали

Командование резерва армии США направило подчинённым структурам внутренний запрос о доступности подразделений для Южного командования Вооружённых сил США — SOUTHCOM. В сообщении отмечается, что соответствующие формирования могут понадобиться через 90–120 дней. При этом в документе нет свидетельств того, что воинские части уже получили приказы о развёртывании. Опубликованные сведения также не подтверждают принятия решения о проведении операции.

Отметим, что Куба непосредственно в тексте запроса не упоминается. О его связи с военным планированием в отношении острова CBS рассказали несколько американских чиновников на условиях анонимности.

Какие силы могут привлечь

От подчинённых командований ожидали информацию о доступности шести типов формирований. Ответы на запрос должны были предоставить до 25 сентября.

В настоящее время известно, что значительная часть запроса касается материально-технического обеспечения. В частности, речь идёт об экспедиционном командовании обеспечения, которое координирует снабжение и транспортировку на уровне театра военных действий. Также запрос охватывает инженерные подразделения, медицинскую бригаду, передовое хирургическое подразделение и бригаду военной полиции. Медицинские силы могут обеспечивать неотложные операции и помощь раненым вблизи мест пребывания войск, а военная полиция — выполнять задачи по охране и работе с задержанными. При этом конкретное предназначение этих сил в возможной операции не раскрывается.

Представитель SOUTHCOM, в свою очередь, отказался обсуждать потенциальные перемещения войск и сроки их привлечения, сославшись на оперативную безопасность. В командовании пояснили, что постоянно взаимодействуют с другими компонентами вооружённых сил для оценки возможных потребностей в своей зоне ответственности.

Варианты действий в отношении Кубы рассматривали и ранее

В мае американские разведывательные структуры оценивали возможную реакцию Гаваны на военные действия США. В июле военные планировщики рассматривали различные сценарии, включая масштабную воздушно-десантную операцию с участием 101-й воздушно-десантной дивизии. Также сообщалось об обследовании американскими военными вод и морского дна вокруг Кубы.

Кроме того, авиационные подразделения ранее приводили в повышенную готовность к потенциальному развёртыванию, которое в итоге не состоялось. Чиновники подчёркивали: проработка сценариев не означала, что президент или Пентагон решили начать операцию.

Трамп ожидает договорённости с Гаваной

На фоне сообщений о военном планировании Дональд Трамп 26 сентября заявил журналистам в Белом доме, что ожидает заключения соглашения между США и Кубой.

Я не думаю, что нам понадобятся военные - сказал американский президент.

Трамп также заявил о желании помочь Кубе и открыть её для американцев. При этом о заключении конкретной договорённости не сообщалось.

Как ответила Куба

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, выступая 26 сентября на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что Гавана надеется избежать американского военного вмешательства. В то же время он подчеркнул: в случае нападения страна воспользуется правом на самооборону. По словам Родригеса, применение силы привело бы к гибели кубинцев и американских военнослужащих, а также к масштабным разрушениям.

Глава кубинского МИД подтвердил готовность к переговорам с Вашингтоном для урегулирования двусторонних разногласий и к торговым отношениям с американскими компаниями. Он подчеркнул, что диалог должен основываться на уважении, суверенном равенстве и соблюдении международного права, без вмешательства во внутренние дела и предварительных условий.

Контекст

17 сентября США объявили санкции против четырёх государственных предприятий кубинской никелевой отрасли, четырёх военных предприятий и трёх военных должностных лиц. Ограничения, в частности, касаются структур, связанных с исследованиями и разработкой вооружений. 22 сентября во время выступления на Генеральной ассамблее ООН Трамп назвал Кубу несостоятельным государством и предсказал падение коммунистической власти на острове. Кубинская делегация покинула зал во время его речи.