Трамп заявив, що США та Куба укладуть угоду і військові дії не знадобляться

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує укладення угоди з Кубою та не вважає, що для цього Вашингтону доведеться вдаватися до військових дій. Водночас Гавана заявила про готовність до діалогу та комерційних відносин зі США, повідомляє Reuters, пише УНН.

Я б сказав, що Куба та ми укладемо угоду. Я не думаю, що нам знадобляться військові

Американський президент також заявив, що Вашингтон хоче "допомогти Кубі" та відкрити країну для американців.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес, виступаючи в ООН, заявив, що Гавана завжди буде відкрита для діалогу зі Сполученими Штатами.

Ми відкриті для комерційних та ділових відносин з американськими компаніями, так само як і з будь-якою іншою країною