Трамп заявив, що США та Куба укладуть угоду і військові дії не знадобляться
Київ • УНН
Трамп заявив, що США укладуть угоду з Кубою без військових дій. Гавана готова до діалогу й комерційних відносин, але критикує ембарго.
Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує укладення угоди з Кубою та не вважає, що для цього Вашингтону доведеться вдаватися до військових дій. Водночас Гавана заявила про готовність до діалогу та комерційних відносин зі США, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Я б сказав, що Куба та ми укладемо угоду. Я не думаю, що нам знадобляться військові
Американський президент також заявив, що Вашингтон хоче "допомогти Кубі" та відкрити країну для американців.
Куба заявила про готовність до діалогу
Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес, виступаючи в ООН, заявив, що Гавана завжди буде відкрита для діалогу зі Сполученими Штатами.
Ми відкриті для комерційних та ділових відносин з американськими компаніями, так само як і з будь-якою іншою країною
Водночас він розкритикував американське торговельне ембарго проти Куби, яке діє понад 60 років.
Заяви пролунали на тлі посиленого тиску Вашингтона на Гавану. На початку року США запровадили нафтову блокаду Куби, яка посилила дефіцит пального та проблеми з електропостачанням у країні.
Ще у вівторок Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН назвав Кубу "державою, що зазнала невдачі", та заявив, що до країни "прийде свобода". Кубинська делегація під час його виступу залишила залу.
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