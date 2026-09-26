Збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг
Київ • УНН
Українські тенісистки перемогли Італію з рахунком 2:0 у півфіналі. У фіналі 27 вересня команда зіграє проти Чехії.
Жіноча збірна України з тенісу у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг обіграла команду Італії та вперше в історії вийшла до фіналу турніру, передає УНН.
Деталі
У першому одиночному поєдинку Ангеліна Калініна протистояла Тайрі Катеріні Грант
Українська тенісистка провела на корті майже півтори години. Протягом зустрічі Калініна виграла два гейми на подачі суперниці та відіграла єдиний брейк-поїнт Грант.
Загалом рахунок на користь українки - 2:0 (6:3, 6:4).
У другому одиночному поєдинку на корт вийшла Еліна Світоліна проти Жасмін Паоліні. Світоліна також здобула суху перемогу - 2:0 (6:2, 6:2).
Таким чином збірна України вперше вийшла до фіналу турніру, де завтра, 27 вересня, зіграє проти збірної Чехії.
Нагадаємо
Збірна України з тенісу обіграла збірну Бельгії та вдруге поспіль вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг-2026. За місце у фіналі українські тенісистки зіграють з переможницями протистояння між Китаєм та Італією.