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Збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Київ • УНН

 • 3444 перегляди

Українські тенісистки перемогли Італію з рахунком 2:0 у півфіналі. У фіналі 27 вересня команда зіграє проти Чехії.

Збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг обіграла команду Італії та вперше в історії вийшла до фіналу турніру, передає УНН. 

Деталі

У першому одиночному поєдинку Ангеліна Калініна протистояла Тайрі Катеріні Грант 

Українська тенісистка провела на корті майже півтори години. Протягом зустрічі Калініна виграла два гейми на подачі суперниці та відіграла єдиний брейк-поїнт Грант.

Загалом рахунок на користь українки - 2:0 (6:3, 6:4). 

У другому одиночному поєдинку на корт вийшла Еліна Світоліна проти Жасмін Паоліні. Світоліна також здобула суху перемогу - 2:0 (6:2, 6:2). 

Таким чином збірна України вперше вийшла до фіналу турніру, де завтра, 27 вересня, зіграє проти збірної Чехії. 

Нагадаємо

Збірна України з тенісу обіграла збірну Бельгії та вдруге поспіль вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг-2026. За місце у фіналі українські тенісистки зіграють з переможницями протистояння між Китаєм та Італією. 

Павло Башинський

Спорт
Бельгія
Чехія
Італія
Китай
Україна