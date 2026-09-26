"Milftech" у дії: Fire Point робить ставку на жінок в оборонці

В українській оборонній компанії Fire Point, де нині працює близько 7,5 тисячі людей, жінки становлять не більше 15% від усіх працівників. CEO компанії Ірина Терех вважає, що жінок в оборонній індустрії та STEM досі мало не через відсутність у них необхідних здібностей, а через брак підтримки та стереотипи щодо "чоловічих" професій. Про це вона розповіла у новому випуску "FEDORIV VLOG", пише УНН.

За словами Ірини Терех, навіть у Fire Point, де створені умови для роботи жінок, їхня частка серед співробітників залишається невеликою.

"Дуже мало. На превеликий жаль, навіть у нас в компанії, де здавалося б, для цього є всі умови, але в нас не більше 15% жінок від усіх працівників. Але в нас у компанії є жарт. І коли інші компанії називають себе "мілтех" (miltech) компаніями, ми називаємо себе "мілфтех" (milftech) компанією. Відповідно у цього жарту є багато граней - як "хі-хі - ха-ха", так і більш філософських. Насправді цю ідею підкинув один мій друг. Він служить зараз. Це було дуже смішно. Мені ця аналогія підняла настрій, і я вирішила, що всі мають знати тепер про це. Зараз "мілфтех" (milftech) - це торгова марка", - розповіла СЕО Fire Point.

Однак, за задумом Ірини Терех, milftech має бути не просто жартом чи назвою для продукції. Його завдання - обʼєднати жінок та привернути їхню увагу до можливостей у miltech й STEM.

"У нас є задача не випускати, а у нас є задача обʼєднати. Я зрозуміла, що дуже мало жінок в оборонній індустрії, або, якщо ми розширяємо цю рамку, у STEM. Не тому що жінки щось не вміють, а тому, що вони не знали, що вони це можуть. Ніхто їм про це не сказав", - пояснила вона.

СЕО Fire Point також зазначила, що жінки протягом кар’єри можуть стикатися із сексизмом, що, на її думку, впливає на готовність пробувати себе у сферах, які традиційно сприймаються як чоловічі.

"Також треба розуміти, що дуже багато жінок зіштовхувалися з сексизмом протягом своєї карʼєри, і десь, можливо, крапелька по крапельці це призвело до відчуття, що не треба пробувати щось нове, не треба лізти кудись в чоловічу сферу", - сказала вона.

Водночас Ірина Терех наголосила, що не вважає оборонну індустрію чоловічою сферою і запросила жінок долучатися до цієї справи.

"Я пропоную всім дівчатам, жінкам і, можливо, навіть бабусям, якщо в них є таке бажання, долучитися до боротьби екзистенційної України проти росії. І якщо вважаєте, що ви готові змінити професію, і у вас є певні скіли, бо скіли потрібні не тільки виключно інженерні, долучатися до нашої команди - це така короткострокова ціль, а довгострокова - я розумію, що мені хочеться розвивати, популяризувати важливість інженерної освіти серед дівчат, жінок. Створити якесь комʼюніті підтримуюче, де буде певна опора для тих, хто вважає, що їм складно бути в чоловічій сфері, бо мені не подобається розділення лідерства за принципом гендер. Нема у нас в компанії жодної операції, для якої потрібні статеві органи, щоб її виконати. І слава Богу", - наголосила СЕО Fire Point.

За її словами, через майбутній milftech-маніфест у Fire Point хочуть надихнути жінок спробувати себе у сферах, які раніше могли здаватися їм недоступними.

"Якщо ми когось через цей наш майбутній маніфест з milftech, таким ніби жартівливим, зможемо надихнути спробувати себе в тому, що вам казали це не для дівчат, ми будемо раді підтримати тим, чим можемо", - сказала Ірина Терех.

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