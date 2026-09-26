$44.9751.12
ukenru
12:12 • 488 перегляди
"Milftech" у дії: Fire Point робить ставку на жінок в оборонці
10:30 • 8256 перегляди
Сили оборони уразили Ільський НПЗ та завод компонентів для ракет у рф - ЗеленськийVideo
10:23 • 7960 перегляди
Ліга націй: Грузія-Україна - де та коли дивитися матчVideo
09:29 • 9872 перегляди
Зеленський після нових російських ударів закликав Трампа ввести в дію закон про "пекельні санкції" проти рфPhoto
07:54 • 11230 перегляди
Люди в окупованих Олешках голодують і змушені виживати на траві та бур'янах - Сибіга закликав світ до допомоги
07:39 • 13483 перегляди
Сили оборони продовжують контролювати Добропілля попри фейки міноборони рф - "Азов"Video
Ексклюзив
07:05 • 18764 перегляди
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
26 вересня, 04:31 • 21059 перегляди
Сенатори закликали Трампа скасувати запрошення путіна на саміт G20 - WP
26 вересня, 01:27 • 22787 перегляди
"Дипломатичні відносини живі": Угорщина допускає приєднання до "Карпатської вісімки"
26 вересня, 00:56 • 20525 перегляди
Нічна атака дронів на Харків: четверо поранених і палаючі авто
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2.2м/с
48%
758мм
Популярнi новини
Що святкують 26 вересня в Україні та світі26 вересня, 02:58 • 12434 перегляди
Удар рф по Запоріжжю: двоє людей можуть перебувати під заваламиPhotoVideo26 вересня, 03:30 • 23184 перегляди
Британець зірвав джекпот EuroMillions у €129 млн26 вересня, 06:00 • 10891 перегляди
Соцмережі відмовилися рекламувати документальний фільм про Маска06:54 • 7310 перегляди
рф з ночі продовжує атакувати Київ дронами, у столичному регіоні вже 7 постраждалихPhotoVideo07:17 • 9692 перегляди
Публікації
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
07:05 • 18769 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 37856 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 46979 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 39742 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 35841 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ілон Маск
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Іран
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Марго Роббі таємно змінила своє ім'я12:00 • 332 перегляди
U2 відсвяткував 50-річчя концертом у школі, де починався їхній шляхVideo11:20 • 1058 перегляди
Соцмережі відмовилися рекламувати документальний фільм про Маска06:54 • 7514 перегляди
Британець зірвав джекпот EuroMillions у €129 млн26 вересня, 06:00 • 10995 перегляди
Jay-Z більше не звинувачують у зґвалтуванні, позивачка "ніколи не зустрічалася" з репером25 вересня, 16:07 • 20435 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Washington Post
Financial Times
Starlink
The New York Times

"Milftech" у дії: Fire Point робить ставку на жінок в оборонці

Київ • УНН

 • 492 перегляди

CEO Fire Point Ірина Терех розповіла, що за терміном “milftech” стоїть ідея привернути більше уваги до низької представленості жінок у miltech та STEM.

"Milftech" у дії: Fire Point робить ставку на жінок в оборонці

В українській оборонній компанії Fire Point, де нині працює близько 7,5 тисячі людей, жінки становлять не більше 15% від усіх працівників. CEO компанії Ірина Терех вважає, що жінок в оборонній індустрії та STEM досі мало не через відсутність у них необхідних здібностей, а через брак підтримки та стереотипи щодо "чоловічих" професій. Про це вона розповіла у новому випуску "FEDORIV VLOG", пише УНН.

За словами Ірини Терех, навіть у Fire Point, де створені умови для роботи жінок, їхня частка серед співробітників залишається невеликою.

"Дуже мало. На превеликий жаль, навіть у нас в компанії, де здавалося б, для цього є всі умови, але в нас не більше 15% жінок від усіх працівників. Але в нас у компанії є жарт. І коли інші компанії називають себе "мілтех" (miltech) компаніями, ми називаємо себе "мілфтех" (milftech) компанією. Відповідно у цього жарту є багато граней - як "хі-хі - ха-ха", так і більш філософських. Насправді цю ідею підкинув один мій друг. Він служить зараз. Це було дуже смішно. Мені ця аналогія підняла настрій, і я вирішила, що всі мають знати тепер про це. Зараз "мілфтех" (milftech) - це торгова марка", - розповіла СЕО Fire Point.

Однак, за задумом Ірини Терех, milftech має бути не просто жартом чи назвою для продукції. Його завдання - обʼєднати жінок та привернути їхню увагу до можливостей у miltech й STEM.

"У нас є задача не випускати, а у нас є задача обʼєднати. Я зрозуміла, що дуже мало жінок в оборонній індустрії, або, якщо ми розширяємо цю рамку, у STEM. Не тому що жінки щось не вміють, а тому, що вони не знали, що вони це можуть. Ніхто їм про це не сказав", - пояснила вона.

СЕО Fire Point також зазначила, що жінки протягом кар’єри можуть стикатися із сексизмом, що, на її думку, впливає на готовність пробувати себе у сферах, які традиційно сприймаються як чоловічі.

"Також треба розуміти, що дуже багато жінок зіштовхувалися з сексизмом протягом своєї карʼєри, і десь, можливо, крапелька по крапельці це призвело до відчуття, що не треба пробувати щось нове, не треба лізти кудись в чоловічу сферу", - сказала вона.

Водночас Ірина Терех наголосила, що не вважає оборонну індустрію чоловічою сферою і запросила жінок долучатися до цієї справи.

"Я пропоную всім дівчатам, жінкам і, можливо, навіть бабусям, якщо в них є таке бажання, долучитися до боротьби екзистенційної України проти росії. І якщо вважаєте, що ви готові змінити професію, і у вас є певні скіли, бо скіли потрібні не тільки виключно інженерні, долучатися до нашої команди - це така короткострокова ціль, а довгострокова - я розумію, що мені хочеться розвивати, популяризувати важливість інженерної освіти серед дівчат, жінок. Створити якесь комʼюніті підтримуюче, де буде певна опора для тих, хто вважає, що їм складно бути в чоловічій сфері, бо мені не подобається розділення лідерства за принципом гендер. Нема у нас в компанії жодної операції, для якої потрібні статеві органи, щоб її виконати. І слава Богу", - наголосила СЕО Fire Point.

За її словами, через майбутній milftech-маніфест у Fire Point хочуть надихнути жінок спробувати себе у сферах, які раніше могли здаватися їм недоступними.

"Якщо ми когось через цей наш майбутній маніфест з milftech, таким ніби жартівливим, зможемо надихнути спробувати себе в тому, що вам казали це не для дівчат, ми будемо раді підтримати тим, чим можемо", - сказала Ірина Терех.

СЕО Fire Point Ірина Терех: "Мабуть, я перша жінка, яка будує український завод з виробництва ракетного палива на території НАТО" 21.08.26, 16:23 • 56568 переглядiв

Євген Царенко

СуспільствоТехнології
Ірина Терех
Fire Point
НАТО
Україна